«Фридом Финанс»: Инфляция поднимет ставку

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста перед закрытием реестра акционеров на получение дивиденда (720 руб.) стали акции Акрона (+11,48%). В числе аутсайдеров ввиду закрытия дивидендного реестра оказались бумаги Эталона (-9,61%). Пара USD/RUB колебалась вблизи 73,5.

Росстат подтвердил прогнозы аналитиков. Инфляция по итогам ноября достигла 8,4% в годовом выражении. Президент поручил разработать меры по борьбе с ростом цен, но ЦБ выступает против их директивного регулирования. Впервые прозвучало предложение о трансфертах малоимущим. Нельзя исключать, что меры поддержки в виде субсидий на продовольствие будут введены. Однако в этом случае прекратится действие соглашения о заморозке цен на некоторые виды продуктов питания. Это может оказаться позитивным фактором для ретейлеров. В то же время указанный уровень инфляции с высокой вероятностью обусловит повышение ключевой ставки на 1п.п. Рынок ОФЗ уже готов к такому развитию событий. При этом нельзя исключать, что после нового года, если инфляция не ускорится, инвесторы начнут возвращаться в эти бумаги. Отток, в ноябре превысивший 100 млрд руб., сменится притоком капитала, поскольку, возможно, уже начиная с первого квартала 2022 года, инфляция начнет замедляться.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз для пары USD/RUB: 73,50–74,50. Ориентир по индексу Московской биржи: диапазон 3800–3900 пунктов.