ПСБ: Для рынка облигаций сегодня будут важными данные по инфляции в США

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В четверг кривая доходности ОФЗ сместилась вниз на 2-6 б.п. Покупки рублевых облигаций активизировались на фоне ослабления геополитических рисков и снижения доходности облигаций на глобальном рынке. Доходность UST-10 вернулась к 1,50% (-2 б.п.). Спрос на облигации подстегнули опасения замедления деловой активности из-за распространения нового штамма Covid-19.

Сегодня в фокусе внимания инвесторов будут данные по инфляции в США за ноябрь. Высокие темпы роста потребительских цен могут подтолкнуть ФРС к более быстрому сворачиванию монетарных стимулов, что будет транслироваться в рост доходности облигаций на глобальном рынке. При этом рынок рублевых облигаций сегодня может нейтрально отреагировать на ожидания ужесточения монетарной политики ФРС благодаря снижению геополитических рисков. Для 10-летних ОФЗ сегодня актуальным видим боковой диапазон 8,5 – 8,6% годовых.

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