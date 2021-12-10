ПСБ: Нефть растеряла излишнюю часть оптимизма, вернувшись в оправданный фундаментально диапазон 70-75 долл./барр. Brent.
Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ
Как ожидалось, цены на нефть растеряли излишнюю часть оптимизма и вернулись обратно ниже 75 долл./барр. Кроме муссирования темы с омикроном и его последствий для экономики и спроса особых новостей нет. Разве что тема с китайскими застройщиками Evergrande и Kaisa, по которым Fitch понизил рейтинг до ограниченного дефолта, сигнализировав о сохраняющихся у стройсектора КНР проблемах, усиливающих риски замедления экономики в 2022 г. Мы продолжаем считать, что для Brent при текущих обстоятельствах фундаментально оправданным диапазоном является 70-75 долл./барр.
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