Комментарии

ПСБ: Нефть растеряла излишнюю часть оптимизма, вернувшись в оправданный фундаментально диапазон 70-75 долл./барр. Brent. Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ Как ожидалось, цены на нефть растеряли излишнюю часть оптимизма и вернулись обратно ниже 75 долл./барр. Кроме муссирования темы с омикроном и его последствий для экономики и спроса особых новостей нет. Разве что тема с китайскими застройщиками Evergrande и Kaisa, по которым Fitch понизил рейтинг до ограниченного дефолта, сигнализировав о сохраняющихся у стройсектора КНР проблемах, усиливающих риски замедления экономики в 2022 г. Мы продолжаем считать, что для Brent при текущих обстоятельствах фундаментально оправданным диапазоном является 70-75 долл./барр. ПАО "Промсвязьбанк"

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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