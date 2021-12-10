Росбанк: Ключевые темы для акций не меняются

Фондовый рынок: Ключевые темы для акций не меняются, правда, вчера они утянули динамику индексов в отрицательную зону (S&P 500 -0.7%).
Сказались опасения того, сколь быстро распространяется омикрон, даже если болезнь (по имеющимся на текущий момент данным) протекает в легкой форме. В Китае сохраняется неопределенность относительно реструктуризации долга строительной компании Evergrande, также вчера было объявлено о повышении обязательных резервных требований в иностранной валюте (мера против чрезмерного укрепления юаня).
Базовые ставки: Доходности американских облигаций вновь устремлены наверх, сегодня с утра наиболее выраженно движение в коротких бумагах (2 года +4 бп) накануне релиза по инфляции в США в 16:30 мск. Аукцион по размещению $22 млрд 30-летних обязательств прошел вчера не слишком ярко – от инвесторов за периметром ФРС поступило заявок “лишь” на $48.8 млрд.
Сырьевой рынок: Повышательная динамика цен на нефть застопорилась (Brent $74/барр.), вторя локальному негативу в акциях. Совсем недалеко 200-дневная скользящая средняя - $73.1/барр. – которая обещает стать важным уровнем поддержки.
Мировые валюты: Внимание инвесторов остается прикованным к данным по инфляции в США. Ноябрьские цифры обещают продемонстрировать прирост ИПЦ на 6.8% г/г – максимальный уровень с середины 1980-х – провоцируя новые сигналы жесткости от ФРС. До публикации релиза торговля в валютах G10 идет безыдейно.
|
Ключевые события сегодня
|
|
Показатель
|
Время, мск
|
Страна
|
Период
|
Посл. знач.
|
Консенсус
|
|
Оценка инфляции, г/г
|
16:30
|
США
|
Ноябрь
|
6.2%
|
6.8%
|
|
Индекс потребительского оптимизма от ун-та Мичигана
|
18:00
|
США
|
Декабрь
|
67.4
|
68.0
Наши прогнозы
|
На конец периода
|
1к'22
|
2к'22
|
3к'22
|
4к'22
|
2020
|
2021
|
2022
|
USD/RUB
|
72.0
|
72.5
|
73.0
|
72.5
|
74.1
|
71.5
|
72.5
|
EUR/RUB
|
82.1
|
81.2
|
80.3
|
81.2
|
90.7
|
-
|
81.2
|
EUR/USD
|
1.14
|
1.12
|
1.10
|
1.12
|
1.22
|
-
|
1.12
|
Brent, $/барр.
|
80.0
|
80.0
|
75.0
|
75.0
|
51.3
|
-
|
75.0
|
ВВП, % г/г
|
4.0
|
-0.1
|
2.7
|
2.6
|
-3.0
|
4.0
|
2.3
|
Ключевая ставка ЦБ, %
|
8.00
|
8.00
|
7.75
|
7.25
|
4.25
|
8.00
|
7.25