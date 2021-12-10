Комментарии

Росбанк: Ключевые темы для акций не меняются

Фондовый рынок: Ключевые темы для акций не меняются, правда, вчера они утянули динамику индексов в отрицательную зону (S&P 500 -0.7%).

Сказались опасения того, сколь быстро распространяется омикрон, даже если болезнь (по имеющимся на текущий момент данным) протекает в легкой форме. В Китае сохраняется неопределенность относительно реструктуризации долга строительной компании Evergrande, также вчера было объявлено о повышении обязательных резервных требований в иностранной валюте (мера против чрезмерного укрепления юаня).

Базовые ставки: Доходности американских облигаций вновь устремлены наверх, сегодня с утра наиболее выраженно движение в коротких бумагах (2 года +4 бп) накануне релиза по инфляции в США в 16:30 мск. Аукцион по размещению $22 млрд 30-летних обязательств прошел вчера не слишком ярко – от инвесторов за периметром ФРС поступило заявок “лишь” на $48.8 млрд.

Сырьевой рынок: Повышательная динамика цен на нефть застопорилась (Brent $74/барр.), вторя локальному негативу в акциях. Совсем недалеко 200-дневная скользящая средняя - $73.1/барр. – которая обещает стать важным уровнем поддержки.

Мировые валюты: Внимание инвесторов остается прикованным к данным по инфляции в США. Ноябрьские цифры обещают продемонстрировать прирост ИПЦ на 6.8% г/г – максимальный уровень с середины 1980-х – провоцируя новые сигналы жесткости от ФРС. До публикации релиза торговля в валютах G10 идет безыдейно.

      Ключевые события сегодня      

 

Показатель

Время, мск

Страна

Период

Посл. знач.

Консенсус

 

Оценка инфляции, г/г

16:30

США

Ноябрь

6.2%

6.8%

 

Индекс потребительского оптимизма от ун-та Мичигана

18:00

США

Декабрь

67.4

68.0

      Наши прогнозы       

На конец периода

1к'22

2к'22

3к'22

4к'22

2020

2021

2022

USD/RUB

72.0

72.5

73.0

72.5

74.1

71.5

72.5

EUR/RUB

82.1

81.2

80.3

81.2

90.7

-

81.2

EUR/USD

1.14

1.12

1.10

1.12

1.22

-

1.12

Brent, $/барр.

80.0

80.0

75.0

75.0

51.3

-

75.0

ВВП, % г/г

4.0

-0.1

2.7

2.6

-3.0

4.0

2.3

Ключевая ставка ЦБ, %

8.00

8.00

7.75

7.25

4.25

8.00

7.25

/ Сибирское Информационное Агентство /
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