Росбанк: Ключевые темы для акций не меняются

Фондовый рынок: Ключевые темы для акций не меняются, правда, вчера они утянули динамику индексов в отрицательную зону (S&P 500 -0.7%).

Сказались опасения того, сколь быстро распространяется омикрон, даже если болезнь (по имеющимся на текущий момент данным) протекает в легкой форме. В Китае сохраняется неопределенность относительно реструктуризации долга строительной компании Evergrande, также вчера было объявлено о повышении обязательных резервных требований в иностранной валюте (мера против чрезмерного укрепления юаня).

Базовые ставки: Доходности американских облигаций вновь устремлены наверх, сегодня с утра наиболее выраженно движение в коротких бумагах (2 года +4 бп) накануне релиза по инфляции в США в 16:30 мск. Аукцион по размещению $22 млрд 30-летних обязательств прошел вчера не слишком ярко – от инвесторов за периметром ФРС поступило заявок “лишь” на $48.8 млрд.

Сырьевой рынок: Повышательная динамика цен на нефть застопорилась (Brent $74/барр.), вторя локальному негативу в акциях. Совсем недалеко 200-дневная скользящая средняя - $73.1/барр. – которая обещает стать важным уровнем поддержки.

Мировые валюты: Внимание инвесторов остается прикованным к данным по инфляции в США. Ноябрьские цифры обещают продемонстрировать прирост ИПЦ на 6.8% г/г – максимальный уровень с середины 1980-х – провоцируя новые сигналы жесткости от ФРС. До публикации релиза торговля в валютах G10 идет безыдейно.

Ключевые события сегодня Показатель Время, мск Страна Период Посл. знач. Консенсус Оценка инфляции, г/г 16:30 США Ноябрь 6.2% 6.8% Индекс потребительского оптимизма от ун-та Мичигана 18:00 США Декабрь 67.4 68.0

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