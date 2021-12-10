ПСБ: В конце недели мировые рынки продолжают находиться под давлением

Ожидаем закрепления пары доллар-рубль в диапазоне 73-74 руб.

Ожидаем, что сегодня на российском рынке будут преобладать умеренно пессимистичные настроения из-за снижения нефтяных котировок, а также вследствие негативного внешнего фона

Для 10-летних ОФЗ сегодня актуальным видим боковой диапазон 8,5 – 8,6% годовых

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ

Инвестпрограмма Газпром нефти (ПОКУПАТЬ) в 2022 г. вырастет более чем на 10% - до свыше 500 млрд руб. - (НЕЙТРАЛЬНО)

НАШЕ МНЕНИЕ: Мы ждем, что увеличение инвестиций позволит Газпром нефти продолжить рост добычи углеводородов (в 2021 г. добыча может превысить рекордные 100 млн т н.э.). По-прежнему сохраняем положительный взгляд на компанию. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 525 руб. на акцию.

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