ПСБ: Активная фаза восстановления мировой экономики в 2021 году позволила ценам на медь достичь отметки 10 776 долл./т.

Активная фаза восстановления мировой экономики в 2021 году позволила ценам на медь в мае текущего года достичь отметки 10 776 долл./т, тем самым переписав исторический максимум. Но ближайшее будущее для металла выглядит неоднозначно. Опубликованные прогнозы компаний разнятся, большая часть крупных производителей ожидает снижение производства, при этом чилийская компания Codelco прогнозирует падение цен в 2022 году. Структурные проблемы отрасли в виде низкого объёма инвестиций не позволят быстро нарастить добычу, однако и спрос в 2022 г., по нашим оценкам, снизится из-за торможения мировой экономики, а также ввиду всё новых экологических ограничений. Таким образом ожидаем, что среднегодовая стоимость меди в 2022 году составит 8 100 долл./т.

Налоговое бремя для медной отрасли Чили может вырасти в 2 раза

1 декабря 2021 года правительство Чили (на долю этой страны приходится порядка четверти всей добытой меди) предварительно утвердило поправки в налоговое законодательство, которое предусматривает повышение налоговой нагрузки почти в 2 раза. Данные меры направлены на увеличение налоговых поступлений от горнодобывающей отрасли на фоне высоких цен на сырьё. На этих новостях ожидается, что мировые цены на медь начнут расти, однако стоит отметить, что медные компании в Чили имеют соглашение, согласно которому правительство не может до 2023 года изменять налоговую нагрузку на отрасль.



Спрос на медь в Китае остаётся высоким

Во вторник были опубликованы данные по торговому балансу Китая за ноябрь, которые превзошли ожидания. Так, экспорт продукции КНР составил 326 млрд долл. (+31,7% г/г; + 8,4% м/м), импорт возрос до 254 млрд долл. (+32% г/г; +18% м/м). В данном случае увеличился и импорт меди, в ноябре текущего года он составил 510 тыс. т, что подразумевает рост на 21% по сравнению с октябрём. За 11 месяцев 2021 года Поднебесная импортировала меди и медной продукции на сумму в 4 941 млрд долл., что на 25% ниже аналогичного периода, но на 11% больше 2019 года. Также отметим, что запасы рафинированной меди на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE) снизились на 17% за прошедший месяц, что является рекордным показателем за всё время.

Прогнозы компаний разнятся

Крупнейшая компания по производству меди в мире – Codelco в начале декабря заявила, что в следующем году цены на медь снизятся до 8 490 долл./т., что на 11% ниже текущих котировок. Наибольший риск по мнению компании заключается в падении спроса со стороны Китая из-за продолжающегося кризиса в строительном секторе. При этом было отмечено, что вероятнее всего предложение меди будет опережать спрос до 2024 года. Начиная с 2025 г. высокий спрос на электромобили совпадет с объёмом производства меди, что позволит рынку перейти из профицитного в дефицитный. В то же время другие добывающие компании, такие как Antofagasta, Anglo American и Rio Tinto недавно пересмотрели в сторону уменьшения производственные планы по добычи меди на 4 квартал и весь 2022 год.

Наш взгляд

На наш взгляд, в следующем году рынок меди будет дефицитным и на это есть несколько причин. Во-первых, для запуска новых рудников требуются существенные капитальные вложения. Согласно данным обзора УГМК, медная отрасль серьёзно недоинвестирована. Уровень инвестиций в геологоразведочные работы в 2021 году составят 2,2-2,3 млрд долл., что находится на уровне допандемийного 2019 года, но более чем в 2 раза ниже пикового 2012 г. Во-вторых, мы ожидаем, что в 2022 году строительный сектор в Китае будет демонстрировать скромную, но положительную динамику. Это важный аспект, так как 43% всей произведённой меди используется именно в строительстве.

В долгосрочной перспективе на первый план выйдет увеличение потребления за счёт развития «зеленых» технологий. Рост доли электромобилей в мире на данный момент сдерживается из-за дефицита полупроводников, однако ожидаем, что ситуация начнёт постепенно нормализоваться во второй половине следующего года. К 2025 году спрос на медь в этом сегменте может вырасти в 2,4 раза по сравнению с 2021г., до 1,8 млн т.

В то же время мы ожидаем, что мировая экономика в 2022 году будет постепенно тормозиться, что негативно скажется на спросе на сырьевые товары и как следствие на их ценах. Главным образом начнёт снижаться промышленное потребление меди в Китае. Кроме этого, из-за введения ужесточающих норм по выбросам вредных веществ, обрабатывающим компаниям КНР придётся снизить закупку медного концентрата.

Восстановление цепочек поставок и завершение ремонтных работ, например, на активах BHP, позволят увеличить предложение меди и медного концентрата для конечных покупателей.

Исходя из наших расчётов, в следующем году средняя цена одной тонны меди составит 8 100 долл./т.

ПАО «Промсвязьбанк»