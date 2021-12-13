«Фридом Финанс»: Ралли встало на паузу

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 9 декабря на американских фондовых площадках завершились в минусе. S&P 500 опустился на 0,72%, до 4667 пунктов, Nasdaq потерял 1,71%, а Dow Jones закрылся в нуле. Коррекцию продемонстрировали девять из одиннадцати секторов, входящих в индекс широкого рынка. Лидерами снижения стали представители циклических потребительских товаров (-1,70%), недвижимости (-1,36%) и ИТ (-1,09%). Небольшой рост показали лишь сектор здравоохранения (+0,24%) и производители нециклических потребительских товаров (+0,06%).

· Прибыль Hormel Foods (HRL: +4,7%) на акцию оказалась выше консенсуса. Прогноз менеджмента на 2022 финансовый год также выглядит более оптимистично, чем общерыночные ожидания. Компания планирует увеличить объем производства и рассчитывает на повышение цен в качестве основных драйверов роста своих финансовых результатов.

· CVS Health (CVS: +4,5%) улучшила прогноз выручки и EPS по итогам 2021 года, а также на 10% повысила дивиденд и анонсировала buy back в размере $10 млрд.

· Выручка GameStop (GME: -10,3%) за третий квартал превысила общерыночные ожидания, но из-за низкой маржинальности зафиксировал убыток выше консенсуса. Кроме того, менеджмент не представил подробностей обновленной стратегии.

Некоторую поддержку рынку оказали позитивные данные о динамике занятости в США. Число первичных заявок на пособие по безработице достигло 52-летнего минимума, составив 184 тыс. при консенсусе 224 тыс. В то же время показатель прошлой недели был повышен до 227 тыс.

Палата представителей Конгресса США накануне одобрила инициативу, позволяющую на этот раз утвердить повышение потолка госдолга по упрощенной процедуре, что снимает риск дефолта правительства. Голосование по основному законопроекту в Сенате можетожет состояться уже сегодня, то есть за пять дней до завершения срока, на который было предоставлено временное финансирование государственных и правительственных учреждений.

· Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 9 декабря в красной зоне. Японский Nikkei снизился на 1,00%, китайский CSI 300 опустился на 0,71%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,80%. Индекс австралийской биржи ASX прибавил 0,28%. EuroStoxx 50 с открытия торгов вырос на 0,16%.

· Фьючерс на нефть марки Brent торгуется по $74,27 за баррель. Золото котируется по $1772 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящие торги S&P 500 проведет в диапазоне 4640–4690 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные индекса потребительских цен (ИПЦ) за ноябрь (консенсус: +6,8% г/г после +6,2% месяцем ранее). Базовый ИПЦ (без учета цен на продукты питания и энергоносители), по прогнозу, повысится на 0,5% м/м и 4,9% г/г после 0,6% м/м и 4,6% г/г в октябре. Ускоренный рост инфляции может стать для ФРС очередным аргументом в пользу активизации сворачивания программы выкупа активов. Ранее планировалось, что QE будет завершена летом 2022 года, на данный момент эксперты не исключают, что это случится уже в марте.

Индекс настроений от Freedom Finance остается на уровне 61 пунктов под влиянием противоречивых факторов.

После трехдневного ралли индекс S&P 500 скорректировался, однако остался выше 4650 пунктов. RSI опустился на 5 пунктов, что подтверждает смену настроений, а MACD указывает на сохранение активности покупателей. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка расположена вблизи 4630 пунктов.