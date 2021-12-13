«Фридом Финанс»: Возможность повышения российского рынка акций в понедельник преобладает

Автор Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Индекс Мосбиржи сегодня к середине дня потерял 1%, несмотря на повышение котировок фьючерсов на фондовые индексы США и небольшое восстановление цен на нефть.

Динамика глобального фондового рынка свидетельствует о том, что опасения инвесторов, связанные с сегодняшней публикацией данных по инфляции в США, снизились. Консенсус ожиданий предполагает максимальное за 40 лет ускорение на 6,7% г/г, что мы считаем излишне пессимистичным прогнозом, принимая во внимание текущую макроэкономическую и рыночную статистику.

Давление на котировки российских активов могут оказать усиление геополитической напряженности и потенциальное снижение спроса после повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 17 декабря. Однако мы отмечаем, что после недавних переговоров президентов России и США на рынке заметно усилился интерес к бумагам компаний с растущими или высокими ESG-рейтингами. В лидерах роста последних дней среди таких акций оказались, в частности, «Фосагро», «Русагро», ОК РУСАЛ и «Северсталь». В начале декабря последний из упомянутых эмитентов сообщил о планах продать компанию «Воркутауголь» за 15 млрд руб. Это решение связано с тем, что «Северсталь» намерена повысить уровень экологической безопасности бизнеса.

Мосбиржа на днях отчиталась о рекордном приросте количества частных инвесторов в ноябре, однако сегодня ее бумаги выглядят хуже рынка. Возможная причина — «индексные» свойства данных акций, проявляющие себя под влиянием продолжающейся коррекции. Однако мы не исключаем, что в случае роста широкого рынка в ближайшие дни бумаги Мосбиржи смогут сравнительно активно отыграть эту динамику.

7 декабря Владимир Путин отметил, что для борьбы с инфляцией необходимо повышать предложение товаров и услуг на внутреннем рынке. Это заявление, на наш взгляд, снижает риски, связанные с повышением ключевой ставки на следующей неделе. С нашей точки зрения, регулятор может поднять ставку на 100 б.п., но при этом воздержится от «ястребиных» заявления по поводу дальнейших перспектив монетарной политики.

В понедельник и по итогам следующей торговой пятидневки преобладают шансы повышения российского рынка акций. Ориентир для индекса Мосбиржи: диапазон 3750–3845 пунктов. Прогнозы для валютных пар USD/RUB и EUR/RUB: 73,35–74,05 и 82,80–83,55 соответственно.