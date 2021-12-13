ПСБ: Сегодня инвесторы сокращали свои позиции из-за "фактора пятницы", дополнительным стимулом для продажи активов служили приближающиеся заседания ФРС США и ЦБ РФ

Алексей Головинов, ведущий аналитик ПСБ

В последний день торгов уходящей недели индекс МосБиржи (-1,4%) открылся снижением и весь день консолидировался в диапазоне 3770 – 3800 пунктов, на фоне негативного внешнего фона и «фактора пятницы». Инвесторы традиционно сокращают свои позиции перед выходными, дополнительным стимулом для продажи активов служило приближающееся заседание ФРС США 14-15 декабря и Центробанка России 17 декабря, на котором объявят, как мы полагаем, о повышении ключевой ставки.

Лидером снижения вновь стал финансовый сектор, который в течение недели лишь в четверг смог продемонстрировать рост. Наибольшую динамику продемонстрировали акции ВТБ (-2,0%), которые продолжают корректироваться, бумаги компании вернулись к уровням июля текущего года. Бумаги Сбербанка (ао: -1,5%; ап: -0,8%) вновь снижаются, предпринимая попытки вновь преодолеть уровень поддержки на отметке в 300 рублей.

Под давлением были и компании нефтегазового сектора. Здесь лидером падения выступили акции Сургутнефтегаза (ао: -2,1%; ап: -0,4%) и Татнефти (-1,9%). Отметим бумаги Транснефти (+4,8%), показавшие сильный рост после новостей о сплите акций в следующем году, что позволит увеличить приток частных инвесторов. Также, совет директоров компании поддержал предложение по переходу на выплату дивидендов 2 раза в год.

Невыразительно смотрелся сектор металлургии и горной добычи (РУСАЛ: -2,1%; Норникель: -0,6%). Большинство бумаг сектора снизились по итогам дням, выделить можем лишь акции ММК (+0,3%), которые показали небольшой рост на фоне новостей об отмене экспортных пошлин на металлы, из-за чего цены на внутреннем рынке должны вырасти, что благоприятно скажется компании, т.к. продукция ММК преимущественно реализуется внутри страны. По аналогичной причине положительную динамику показали акции НЛМК (+0,4%). Отметим бумаги АЛРОСА, упавшие почти на 4%, инвесторов разочаровали данные по продажам компании за ноябрь. Золотодобытчики (Полюс: -1,4%; Petropavlovsk: -0,4%) вновь смотрели безыдейно из-за динамики цен на золото, которые практически проигнорировали выход данных по инфляции в США.

Распродажи наблюдались и в потребительском секторе. Снижались бумаги Магнита (-2,2%), X5 (-2,0%) и Детского мира (-3,1%), которые после падения начавшегося в начале декабря, опустились до уровней конца осени прошлого года.

Отметим бумаги Акрона (-7,7%), которые сегодня отступили от своих пиков в последний день торгов с дивидендами.

Ожидаем, что на следующей недели российский рынок будет находиться под давлением на фоне приближения заседания ЦБ РФ и Федрезерва США

ПАО "Промсвязьбанк"