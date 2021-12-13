ПСБ: Сегодня имеется потенциал для укрепления рубля

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль по итогам пятничных торгов вплотную приблизилась к отметке 73 руб., минимумам за 3 недели

Первую половину дня позиции рубля поддерживали отскакивающие цены на нефть марки Brent, которые вернулись вновь выше отметки 75 долл./барр. Во второй части дня способствовала крепости рубля и статистика по инфляции США, показавшая ее дальнейшее ускорение, способствовала некоторому ослаблению позиций доллара к большинству глобальных валют. Отметим, что рубль, благодаря сильному рынку нефти, выглядел немного класса валют развивающихся рынков.

Внешний фон по состоянию на утро понедельника создает потенциал для продолжения укрепления национальной валюты: фьючерсы на нефть марки Brent торгуются в заметном плюсе, как и фьючерсы на основные индексы США, причем последние пытаются выйти на новые исторические пики. Отметим, что сильного ослабления позиций доллара к рублю и ключевым мировым валютам в начале недели мы все-же не ожидаем ввиду приближающегося заседания ФРС (14-15 декабря), где может быть принято решение об ускорении темпов сворачивания программ стимулирования.

Сегодня в базовом сценарии ожидаем выхода пары доллар-рубль ниже отметки 73 руб. Ближайшая поддержка для пары – уровень 72,6 руб.

ПАО "Промсвязьбанк"