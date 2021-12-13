ПСБ: Цены на нефть Brent начинают неделю на позитивной ноте, но оптимизм считаем краткосрочным

Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ

Цены на нефть Brent начинают неделю на позитивной ноте, ближайший фьючерс отскакивает от 75 долл./барр. Опасения относительно омикрон-штамма в очередной раз поутихли, и сырье становится снова интересным. Мы, правда, считаем, что влияние нового штамма как на мировую экономику, так и на спрос на рынке энергоносителей, еще сильно недооценено, поэтому сохраняем скептический настрой. Сегодня в фокусе отраслевой отчет и прогнозы по рынку нефти от ОПЕК, завтра – от МЭА, где, возможно, будут пересмотрены оценки на 2022 г. в худшую сторону. Пока считаем текущий позитив краткосрочным, но на его фоне фьючерс на Brent будет стремиться протестировать 100-дневную среднюю (76,9 долл./барр.). В целом, на текущую неделю ждем колебаний нефти в диапазоне 73-77 долл./барр.

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