Комментарии

ПСБ: В начале недели на мировых рынках настроения глобальных инвесторов улучшаются В течение дня ожидаем выхода пары доллар-рубль ниже отметки 73 руб. Ближайшая поддержка для пары – уровень 72,6 руб. В понедельник сегодня положительной динамики российского рынка благодаря стабильному внешнему фону и укреплению цен на нефть Сегодня кривая доходности ОФЗ может сместиться вниз на 3-5 б.п. ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ Транснефть (ПОКУПАТЬ) в 2022 г. начнет платить дивиденды 2 раза в год, проведет дробление акций - (ПОЗИТИВНО) НАШЕ МНЕНИЕ: Мы позитивно оцениваем решения совета директоров Транснефти. Дробление акций позволит увеличить приток частных инвесторов, так как в настоящее время порог входа в бумаги компании довольно велик. Переход на выплату дивидендов два раза в год также повышает инвестиционную привлекательность Транснефти. Мы рекомендуем покупать акции компании, целевой уровень 205 000 руб./акция. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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