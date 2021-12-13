ПСБ: Рынок облигаций в ожидании решений мировых ЦБ по ставкам

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В пятницу рублевые облигации торговались в боковом диапазоне. Доходность 10-летних ОФЗ осталась на уровне 8,55% годовых. Данные по инфляции в США за ноябрь (6,8% г/г) совпали с ожиданиями и были нейтрально восприняты рынком. Доходность UST-10 снизилась до 1,48% (-2 б.п.). Спрос на рисковые активы поддержали ожидания бюджетных и монетарных стимулов для экономики со стороны властей Китая.

На этой неделе важными событиями для глобального и российского рынка облигаций будут решения мировых Центробанков по денежно-кредитной политике (ФРС – в среду, ЕЦБ и Банк Англии в четверг, Банк Японии – в пятницу). Более жесткая риторика регуляторов может оказать давление на цены облигаций. Относительно решения Банка России в эту пятницу консенсус прогноз предполагает повышение ставки до 8,5% (+100 б.п.) и стабилизацию на этом уровне. Если ЦБР поднимет ставку до 8,5% и оставит сигнал о возможности дальнейшего ужесточения ДКП на ближайших заседаниях, то доходность коротких ОФЗ может вырасти на 25 – 50 б.п.

Сегодня с утра на рынках преобладает оптимистичный настрой: цены на нефть растут, валюты развивающихся стран дорожают. Инвесторы ослабили опасения относительно негативного влияния омикрона на мировую экономику и отыгрывают ожидания экономических стимулов в КНР. На этом фоне сегодня кривая доходности ОФЗ может сместиться вниз на 3-5 б.п.

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