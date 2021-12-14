«Фридом Финанс»: Опасность штамма «омикрон» пока не подтверждается

Илья Зубков, аналитик «Фридом Финанс»:

Торги 10 декабря на американских фондовых площадках завершились в плюсе. S&P 500 поднялся на 0,95%, до 4712 пунктов, Nasdaq прибавил 0,72%, а Dow Jones увеличился на 0,6%. Все сектора S&P 500 продемонстрировали позитивную динамику. Лидерами роста стали эмитенты из ИТ-отрасли (+2,07%) благодаря сильным показателям компаний, предоставляющих облачные услуги, и производители нециклических потребительских товаров (+2%) на фоне уверенного отчета Costco (COST).

· Квартальные результаты Oracle (ORCL: +15,6%) указали на ускорение роста выручки от продажи лицензий и сильную динамику сегмента облачных сервисов. Компания также объявила программу buy back в размере $10 млрд.

· Costco Wholesale (COST: +6,6% COST) отчиталась выше ожиданий по EPS. Продажи превысили допандемийный уровень, рост выручки был обусловлен увеличением членских взносов. Компания успешно справляется с давлением инфляции на маржу.

· Фаза I испытаний вакцины Moderna (MRNA: -5,6%) против сезонного гриппа не продемонстрировала более высокую эффективность препарата по сравнению с разработками конкурентов.

Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Инвесторы по-прежнему внимательно следят за новостями о распространении нового штамма «омикрон». Уже появилась информация о том, что этот вариант коронавируса может вытеснить мутацию «дельта» и занять доминирующие позиции в некоторых регионах в течение нескольких дней. Великобритания повысила уровень тревоги по поводу заболеваемости COVID-19 с трех до четырех, что указывает на угрозу для системы здравоохранения. В стране введены новые ограничения, стимулируется вакцинация прививками-бустерами. При этом дополнительные исследования подтверждают, что вызываемое вариантом «омикрон» заболевание протекает в легкой форме. Число госпитализаций в ЮАР остается на уровне предыдущих волн заражений, что несколько ободряет участников рынка.

Также в фокусе внимания инвесторов остается предстоящее заседание FOMC. Опубликованный в пятницу годовой ИПЦ в США за ноябрь составил 0,8% в месячном выражении (консенсус: 0,7%) и 6,8% в годовом исчислении (консенсус: 6,7%). Это самый высокий уровень инфляции с июня 1982 года. Данный отчет подкрепляет аргументы ФРС в пользу ускорения темпов сокращения программы количественного смягчения. Не исключено, что такое решение будет принято уже на декабрьском заседании FOMC. В этом случае уверенность рынка в том, что первое повышение ключевой ставки состоится ранее намеченных сроков, укрепится.

· Азиатские площадки завершили торговую сессию преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei прибавил 0,71%, китайский CSI 300 поднялся на 0,57%, а гонконгский Hang Seng просел на 0,17%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,79%.

· Аппетит к риску умеренный. Фьючерс на нефть марки Brent повышается до $75,2 за баррель. Золото укрепляется до $1787 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4690–4740 пунктов.

Публикации значимой макростатистики сегодня не ожидается.

Индекс настроений от Freedom Finance вырос до 63 пунктов на фоне позитивных новостей о поведении штамма «омикрон».

Индекс S&P 500 продолжает движение к верхней границе восходящего канала, удерживаясь вблизи исторического максимума. Индикатор RSI свидетельствует о сохранении восходящей тенденции, а MACD подал сигнал на разворот в сторону роста и перехват инициативы «быками». Ближайшая поддержка расположена вблизи 50-дневной скользящей средней.

15 декабря квартальный отчет представит строительная компания Lennar Corporation (LEN). Консенсус-прогноз предполагает, что выручка составит $8,506 млрд (+24,6% г/г) при EPS $4,15 (+47,2% г/г). Эмитент — вторая по размеру выручки строительная компания в США после D.R. Horton, Inc., отчет которой за 3-й квартал побил ожидания рынка на фоне сохраняющихся высоких цен на недвижимость и уверенного спроса. С учетом текущей отраслевой конъюнктуры инвесторы ожидают позитивных финансовых результатов эмитента.

16 декабря отчитается за 4-й фискальный квартал крупнейший в мире разработчик ПО для создания цифрового контента — компания Adobe (ADBE). Согласно консенсус-прогнозу Factset, по итогам 3-го фискального квартала выручка компании вырастет на 19,4%, до $4,08 млрд (на 0,4 п.п. выше первоначального прогноза менеджмента), а скорректированная разводненная EPS — на 13,88%, до $3,2, что соответствует первоначальной оценке руководства. Особенный интерес участников рынка вызывает годовая и поквартальная динамика роста продаж: после нескольких кварталов непрерывного улучшения финансовых метрик движение котировок будет определяться динамикой спроса и прогнозами роста бизнеса. Также инвесторы будут ожидать гайденсов по подсегменту Adobe Sign: так, котировки конкурента DocuSign обвалились почти на 30% после выпуска слабого прогноза. Оценки будущей динамики маржинальности также можно отнести к ключевым аспектам предстоящего отчета: рост расходов R&D в текущем квартале не оказал негативного влияния на показатели, однако повышение прогноза по операционным расходам на весь следующий год может привести к усилению неопределенности в отношении финансовых результатов Adobe в предстоящие периоды.

16 декабря квартальный отчет также опубликует транспортная компания FedEx Corporation (FDX). Консенсус-прогноз предполагает, что ее выручка составит $22,414 млрд (+8,8% г/г), а EPS достигнет $4,27 (-11,6% г/г). Эмитент — один из лидеров транспортно-логистического сектора, однако в настоящий момент компания испытывает проблемы с наймом сотрудников и расширением штата. Тем не менее FedEx активно работает над решением данной проблемы: в начале декабря стало известно, что заработная плата работников будет поднята более чем на 9% в течение следующих трех лет. Эта мера может повысить привлекательность компании как работодателя.