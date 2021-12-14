ПСБ: На отечественном фондовом рынке сегодня усилились распродажи ввиду сохранения санкционной риторики, а также находящихся под давлением котировок нефти и газа

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ.

Новая торговая неделя для индекса МосБиржи началась неудачно, выведя индикатор к 18:00 по московскому времени ниже 3650 пунктов. Падению способствовали распродажи в наиболее весовых «фишках», традиционно пользовавшихся спросом нерезидентов, на фоне очередной порции санкционной риторики стран Запада. Усилили нервозность на рынке дешевеющее энергетического сырья, а также приближающееся заседания ФРС. Отметим, что ключевые валюты экономик ЕМ также слабли сегодня по отношению к доллару, в результате чего пара доллар-рубль вновь вернулась к отметке 73,5 руб.

Сильнее, чем индекс, терял позиции финансовый сектор. Так, Сбер (оа: -4,0%; ап: -3,4%), ВТБ (-4,1%), МосБиржа (-2,8%), TCS Group (-4,7%), отражая охлаждение иностранных инвесторов к активам нашей страны. Отметим, что сектора уже выглядит заметно недооцененным – мы полагаем, что в отсутствие геополитических шоков перепроданность будет частично нивелирована до наступления Нового года.

Аналогично слабо выглядел сектор телекомов (АФК Система: -3,2%; МТС: -2,3%), который следовали за рыночной конъюнктурой. Однако отметим, что компания Intema (дочернее общество ООО «МТС ИИ» (бренд МТС AI)) подписала обязывающие документы о приобретении разработчика решений в области компьютерного зрения VisionLabs, где владельцем также является АФК Система, что может выступить стимулом роста этих компаний по стабилизации конъюнктурного фона. Под значительным давлением был и сектор химической промышленности (Фосагро: -2,0%; Акрон: -6,8%) из-за дивидендной отсечки Акрона.

Заметные потери понесли «фишки» металлургической индустрии (Норникель: -3,4%; АЛРОСА: -4,5%; Русала: -1,9%). Не обошла коррекция и акции сталелитейной промышленности, ведомые бумагами Северстали (-6,3%), начавшими торговаться без учета квартальных дивидендов (85,93 руб., что составляет около 5,5%). Из-за падающих цен на коксующийся уголь в Китае под особым давлением находились акции Распадской (-5,0%). Чуть лучше выглядели бумаги золотодобытчиков (Полиметалл: -0,9%; Полюс: -2,0%) на фоне стабильного золота, а также ВСМПО Ависма (+2,6%), пытающихся вернуться к своим максимумам.

Синхронно с металлургами откатывался и нефтегазовый сектор (Газпром: -3,5%; НОВАТЭК: -3,5%; ЛУКОЙЛ: -2,9%; Роснефть: -3,7%; Татнефть: -4,5%; Башнефть: -2,3%) на фоне снижающихся нефтяных и газовых котировок. Чуть лучше остальных выглядели бумаги Сургутнефтегаза (оа -2,9%; ап: -1,4%) ввиду незначительно ослабшего рубля.

По нашим оценкам, консервативные настроения инвесторов могут продолжить придавливать российский рынок акций и в течение завтрашнего дня в направлении зоны 3500-3600 пунктов. Однако рынок уже выглядит сильно просевшим - в случае отсутствия новой порции санкционного негатива мы склонны ждать оживления покупок, с возможным восстановлением индекса МосБиржи к 3700 пунктов.

*данные по состоянию на 18:00 по московскому времени

ПАО "Промсвязьбанк"