«Фридом Финанс»: Акции становятся дешевле

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Неделя на отечественных фондовых площадках началась с резкого падения. Возглавили его вновь акции Акрона (-10,04%). Лидерами роста среди наиболее ликвидных бумаг без новостей стали акции СПБ Биржи (+0,70%). Пара USD/RUB торговалась вблизи 73,5.

Котировки Сбербанка (-5,33%), ВТБ (-5,05%), Yandex N.V. (-2,14%) и ряда других крупных компаний откатились на минимумы с апреля. Индекс Мосбиржи упал до самых низких отметок с начала мая, растеряв таким образом 15% от достигнутого двумя месяцами ранее исторического максимума. Глубокая коррекция была обусловлена негативной динамикой на биржах многих стран, в особенности — относящихся к ЕМ. Основными продавцами акций в этом году выступили фонды-нерезиденты, а покупателями стали локальные инвесторы. Мы полагаем, что, несмотря на силу падения, у рынка высокие шансы завершить неделю ростом. Многие бумаги выглядят привлекательными для покупок на текущих уровнях. Подъем могут в первую очередь продемонстрировать акции банков, МТС и ИТ-сектора.

Ожидаем смешанную динамику. Прогноз для пары USD/RUB: коридор 73,00–74,00. Индекс Мосбиржи способен отскочить в диапазон 3650–3700 пунктов.