ПСБ: Из-за рисков ужесточения монетарной политики на рынке ОФЗ преобладают продавцы

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

По итогам торгов в понедельник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на 2-5 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,58% годовых (+3 б.п.). Давление на рынок оказывают ожидания повышения ставок ЦБР (на этой неделе) и мировых Центробанков (в следующем году). Дополнительным негативным фактором вчера стал рост опасений относительно негативного влияния омикрона на мировую экономику, а также снижение нефтяных цен.

Завтра Минфину РФ предстоит погасить выпуск ОФЗ 25083 на 350 млрд руб. Реинвестирование данных средств в новые гособлигации может поддержать спрос на ближайших аукционах Минфина и нивелировать давление на вторичный рынок от сокращения портфелей нерезидентов. Впрочем, пока главным фактором для рынка остается неопределенность относительно пика повышения ставки ЦБР, которая сдерживает интерес покупателей. До заседания ЦБР по ставке на этой неделе ждем консолидации ОФЗ около достигнутых уровней.

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