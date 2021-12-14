ПСБ: Мы полагаем, что консолидационные настроения на глобальных рынках будут преобладать и во вторник

Ожидаем, что сегодня пара доллар-рубль будет консолидироваться в середине диапазона 73-74 руб. Мы полагаем, что в течение дня, ввиду в том числе и невнятного внешнего фона, индекс МосБиржи будет проторговывать диапазон 3500-3600 пунктов; отмечаем сильную перепроданность рынка акцийДо заседания ЦБР по ставке на этой неделе ждем консолидации ОФЗ около достигнутых уровней

НМТП представил операционные результаты за 10 мес. – Позитивно. Покупать

Наше мнение: Улучшение показателей удалось достичь благодаря росту экспорта отдельных номенклатурных позиций. Так, перевалка сахара-сырца увеличилась в 11,5 раза г/г, до 0,7 млн тонн, а грузов в контейнерах — на 6,8% г/г. Неплохие операционные показатели могут положительно сказаться на финансовых результатах НМТП по итогам года, позволив компании увеличить дивидендные выплаты. Рекомендуем «покупать», целевой уровень – 9,1 руб. на акцию.

ПАО «Промсвязьбанк»