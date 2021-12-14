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ПСБ: Пара доллар-рубль в ожидании значимых экономических событий с запада

Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль по итогам торгов в понедельник не смогла опуститься к отметке 72,5 руб. из-за новой порции санкционных заявлений стран Запада в прошедшие выходные

Очередное заметное повышение нервозности на отечественном фондовом рынке ввиду ужесточения санкционной риторики стран Запада способствовало прекращению укрепления национальной валюты. Тем не менее, торговая активность парой доллар-рубль снизилась относительно прошлой пятницы, указывая на отсутствие всплеска конвертации средств в американскую валюту. Отметим, что внешний фон вчера также выглядел не в пользу рубля: фондовый рынок США корректировался в ожидании заседания ФРС, а фьючерсы на нефть марки Brent опустились ниже 75 долл./барр. сразу после начала основной сессии на МосБирже.

Ситуация на финансовых рынках утром вторника не формирует благоприятной картины для возобновления укрепления рубля: нефть марки Brent торгуется под давлением, а глобальные фондовые рынки не демонстрируют единой динамики.

По нашим оценкам, сегодня пара доллар-рубль будет консолидироваться у середины диапазона 73-74 руб. в ожидании начала заседания ФРС. Отметим, что в случае отсутствия новых новостей относительно геополитики, инвесторы могут начать выкупать вчерашнее падение, тем самым укрепляя национальную валюту к доллару.

ПАО "Промсвязьбанк"


/ Сибирское Информационное Агентство /
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