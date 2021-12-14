ПСБ: Российский рынок акций выглядит перепроданным, рассчитываем на отскок индекса МосБиржи к 3700 пунктам в ближайшее время

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Настроения инвесторов в понедельник ухудшились; мировые рынки начали неделю снижением. Индекс развивающихся рынков MSCI EM, несмотря на утренние попытки роста откатился второй день подряд, потеряв 0,6% при умеренном снижении большинстве ключевых рынков (впрочем, сильные распродажи испытал лишь российский рынок акций; росла, продолжая восстанавливаться, лишь перепроданная Турция). Индекс развитых рынков MSCI World снизился на 0,8%, ведомый американскими индексами (S&P500: -0,9%; NASDAQ Composite: -1,4%). Фиксации прибыли на рынках акций и возвращению доллара к укреплению, помимо сообщений об активном распространении штамма омикрон и первых смертных случаях в Великобритании, способствовало и стартующее сегодня двухдневное заседание ФРС, по итогам которого регулятор сможет объявить об ускорении сворачивания программ выкупа и представит скорректированные прогнозы по экономике и ключевой ставке. Интрига в отношении именно последних, по нашему мнению, и способна придавливать аппетит к риску. Судя по долларовым ставкам и фьючерсам на ставку ФРС, а также опросам рынки уже закладывают возможность 2 повышений ставки в 2022 году. И ждут подтверждений этих ожиданий от ФРС, а также оценки регулятором влияния повышенного инфляционного фона на экономику.

По состоянию на утро вторника на мировых рынках царит безыдейность. Ключевые азиатские индексы инерционно торгуются с умеренным понижением, отыгрывая слабое закрытие торгов в США, биржевые цены на ключевые виды сырья не показывают значимой динамики (нефть Brent консолидируется в зоне 74-74,5 долл./барр.), фьючерсы на американские индексы в символическом «плюсе», не указывающем на склонность глобальных инвесторов открывать направленные позиции. Мы полагаем, что консолидационные настроения будут преобладать и сегодня.

В понедельник индекс МосБиржи (-3,8%) упал ниже 3650 пунктов, откатившись к уровням конца мая месяца вследствие усиления распродаж в весовых бумагах на фоне роста санкционной риторики со стороны ряда западных стран.

Все ключевые сектора упали, потеряв, по отраслевым подындексам МосБиржи, до 4,4%. Наиболее сильные распродажи наблюдались в финансовом секторе. Бумаги Сбера (-5,7%), ВТБ (-6,5%) и TCS Group (-6,2%), традиционно наиболее востребованные иностранными инвесторами, вновь оказались в аутсайдерах среди «голубых фишек». Серьезное падение испытали котировки «фишек» нефтегазового сектора (Газпром: -7,5%; НОВАТЭК: -5,1%; ЛУКОЙЛ: -3,7%; Роснефть: -5,8%; Татнефть: -6,0%). Крайне слабо выглядел сектор телекомов (АФК Система: -7,6%; МТС: -3,3%), а также «фишки» сектора металлургии и горной добычи (Норникель: -4,7%; АЛРОСА: -6,8%; РУСАЛ: -2,5%). В последнем наиболее сильные потери понесли бумаги Северстали (-7,7%), что, впрочем, вызвано техническими факторами, - акции начали торговаться без учета квартальных дивидендов. По той же причине курс акций Акрона снизился на 10%. Из редких идей роста отметим акции ВСМПО-Ависма (+2,7%), которые вопреки слабости рынка удерживались у своих максимумов.

Сегодня на «тонком» утреннем рынке коррекционные настроения инвесторов сохраняются. Мы полагаем, что сегодня, ввиду в том числе и невнятного внешнего фона, индекс МосБиржи будет проторговывать диапазон 3500-3600 пунктов. Но рынок акций уже выглядит сильно перепроданным, - мы ждем, что в отсутствие новых порций геополитического негатива рынок может достаточно неплохо отскочить, вернувшись в ближайшие день-два к 3700 пунктам по индексу МосБиржи.

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