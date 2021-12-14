Комментарии

ПСБ: Динамика цен на нефть в последнее время в основном определяется опасениями относительно коронавируса Так, несмотря на позитивный старт и попытки выйти вверх за пределы 100-дн.средней, цены на нефть Brent завершили понедельник ниже 75 долл./барр. Поводом для распродаж в сырье послужили новости о введении новых ограничительных мер в Европе и Азии из-за распространения омикрон-штамма. Отраслевой отчет ОПЕК вышел безынтересным: организация сохранила прогнозы по росту спроса как на этот, так и на следующий год. Сегодня в фокусе отчет МЭА, ждем все же пересмотра оценок. По нефти сохраняем скептический взгляд, полагая, что актуальным диапазоном на данный момент выступает 73-77 долл./барр. Brent. Крылова Екатерина Центр аналитики и экспертизы | ПСБ Аналитика

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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