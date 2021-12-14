«Открытие»: Акции и нефть дешевеют в преддверии заседания ФРС

Сыроваткин Олег, «Открытие Research» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

· Внешний фон выглядит негативным: азиатские фондовые индексы снижаются вместе с ценами на нефть, а фьючерсы на S&P 500 показывают символический рост

· Две дозы вакцины от Pfizer и AstraZeneca показали ограниченную эффективность против омикрона. Таковы результаты исследования, проведенного Оксфордским университетом

· Экономисты прогнозируют, что завтрашние данные покажут замедление экономической активности в Китае ноябре. Причины подобных ожиданий — ухудшение ситуации на рынке недвижимости и сохраняющаяся слабость спроса

· Рынок акций РФ показал рекордное снижение за 20 месяцев из-за ужесточения риторики Запада в отношении России и неблагоприятного внешнего фона. Индекс Мосбиржи отступил от октябрьских максимумов уже на 20%, а индекс РТС — на 15%

· Рынок акций США снизился в понедельник вместе с доходностью гособлигаций США. Это отражает усиление спроса на защитные активы

Индекс Мосбиржи показал рекордное снижение за 20 месяцев из-за неблагоприятного стечения обстоятельств

Рынок акций РФ начал торговую сессию понедельника с небольшого гэпа вверх, который оказался максимумом дня. Индексы почти сразу же начали снижаться, а ближе к 11 утра продажи заметно усилились с приходом на рынок европейских игроков. Впрочем, подобный паттерн — открытие с разрывом вверх с последующей распродажей и уходом к новым минимумам — является обычным делом на медвежьем рынке. В результате этих событий индекс Мосбиржи показал рекордное дневное снижение за последние 20 месяцев и теперь находится на 20% ниже октябрьских максимумов, тогда как индекс РТС отступил от них на 15%. Некоторая разница в динамике индексов объясняется ростом курса доллара к рублю.

Российские акции, которые и так находились под давлением после виртуальной встречи между Владимиром Путиным и Джо Байденом (7 декабря), от которой многие ждали прорыва в отношениях между Россией и Западом, вновь оказались под огнем негативной риторики. За последние дни министры иностранных дел G7 предупредили Москву о «масштабных последствиях» в случае дальнейшей военной активности против Украины, глава МИД Германии Анналена Бербок сообщила, что, по мнению ее министерства, газопровод «Северный поток — 2» пока не соответствует нормам ЕС, а новый канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что его правительство «сделает все», чтобы обеспечить продолжение поставок природного газа через Украину и помешать России использовать газопровод «Северный поток 2» для дискриминации украинской экономики.

Все это наложилось на ожидания повышения ставки Банком России в эту пятницу на 0,5–1,5% (таков разброс прогнозов опрошенных агентством Bloomberg экономистов) и общий неблагоприятный внешний фон. Масштаб недавнего снижения цен на нефть указывает на возможное окончание их циклического роста, рынок акций развивающихся стран уже 10 месяцев находится в даунтренде (индекс MXEF), а ФРС США может завтра объявить об ускорении темпов сворачивания программы покупки активов и даже намекнуть на более ранее начало цикла повышения ставок. Предполагается, что он начнется не раньше, чем будет полностью свернута программа QE.

Сегодня форвардный коэффициент «цена/прибыль» индекса Мосбиржи составляет 5,67х, что является минимальным значением с начала пандемии, а его форвардная дивидендная доходность — 9,23%. По этим показателям рынок акций РФ стоит в 2–7 раз дешевле развивающихся (MXEF) и развитых рынков (Stoxx Europe 600/S&P 500). Мы полагаем, что благодаря фундаментальной недооцененности и дальнейшему росту мировой экономики к концу следующего года индекс Мосбиржи может вырасти с текущих уровней примерно на 30%.

На 18:50 мск:

· Индекс МосБиржи — 3 618,31 п. (-3,8%), с нач. года +10,0%

· Индекс РТС — 1 548,09 п. (-4,0%), с нач. года +11,6%

Рынок акций США не решился на штурм исторических максимумов в преддверии заседания ФРС

Индекс S&P 500 закрыл прошлую неделю на новом рекордном значении 4712,02 п., но на штурм достигнутого 22 октября исторического максимума на уровне 4743,83 п. в понедельник не решился. По результатам сессии S&P 500 снизился на 0,91%, наилучшую динамику показали защитные сектора (недвижимость, ЖКХ, производство товаров первой необходимости и здравоохранение), а наихудшую — циклические (энергетика, производство товаров второй необходимости, финансы и промышленность). Акции технологических компаний также оказались в числе главных аутсайдеров.

Заметно подешевели бумаги авиакомпаний и предприятий из индустрии туризма и отдыха. Это говорит о возвращении опасений, связанных с омикроном.

Слабость рынка акций США совпала со снижением доходности трежерис по всей длине кривой, что указывает на усиление спроса на защитные активы накануне завтрашнего решения ФРС по денежно-кредитной политике. Ожидается, что регулятор объявит об ускорении темпов сворачивания программы покупки активов и даже может намекнуть на более ранее начало цикла повышения ставок. Предполагается, что он начнется не раньше, чем будет полностью свернута программа QE.

На данный момент фьючерсы на ставку по федеральным фондам полностью учитывают в ценах ее повышение на 0,25% в июне 2022 года, кроме того, рынок учитывает в ценах ее рост до 0,99% к концу следующего года. Вероятность первого повышения ставки на 0,25% в апреле 2022 года оценивается рынком примерно 50/50, тогда как еще 9 ноября она оценивалась в 0%.

Стратеги Morgan Stanley видят 60-процентную вероятность реализации своего прогноза о снижении S&P 500 до 4400 п. к концу 2022 года. По их расчетам, вероятность более резкого снижения индекса составляет 30%, а вероятность роста до 5000 п. — лишь 10%. Стратеги банка также полагают, что ключом к успеху в 2022 году станет качественный отбор акций, так как рынок четко отделит победителей от аутсайдеров.

Что касается этого года, то пока покупка на спадах остается весьма прибыльной стратегией. По данным Bloomberg, в нынешнем году S&P 500 закрыл 19 сессий снижением как минимум на 1%, и в 13 случаях за этим последовал немедленный рост на следующий день. Этот показатель на уровне 68,5% является третьим самым высоким результатом с 2007 года после показателей 2017 и 2016 годов.

По итогам торгов:

· DJIA — 35651 п. (-0,89%),

· S&P 500 — 4669 п. (-0,91%),

· NASDAQ — 15413 п. (-1,39%).

Нефть дешевеет второй день подряд

Утром вторника нефть дешевела вместе с другими рискованными активами, продолжая медвежий тренд понедельника. Вчера министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман провел словесную интервенцию, предупредив трейдеров о рискованности ставок на снижение цен на нефть. По его словам, участники ОПЕК+ продолжают неформально общаться и готовы быстро отреагировать на любые просадки рынка. Кроме того, чиновник пообещал не допустить «еще одного Дня благодарения для спекулянтов», напомнив о событиях 26 ноября, когда нефть подешевела на 10% с лишним на новостях об обнаружении варианта Covid-19-Omicron.

Абдулазиз бен Сальман также предупредил о том, что к концу текущего десятилетия мировая добыча нефти может снизиться на 30% из-за недостаточных инвестиций в отрасли ископаемого топлива.

По состоянию на 8:30 мск:

· Brent — $74,10 (-0,44%),

· WTI — $70,98 (-0,42%),

· Алюминий — $2 657 (+0,13%),

· Золото — $1 786 (-0,02%),

· Медь — $9 432 (-0,11%),

· Никель — $19 575 (-0,66%).

Рубль не спешит дорожать, а доллар консолидируется вместе с кредитными спредами

Несмотря на локальную перепроданность российской валюты курс доллара к рублю остается в области прохождения 200-дневной МА, которую теоретически можно рассматривать в качестве некой среднесрочной точки равновесия. В паре с евро рубль не выглядит перекупленным, однако это обусловлено общей слабостью единой валюты. Недооцененность рубля, которая во многом объясняется высокой геополитической премией за риск, создает перспективы для его роста по мере нормализации ситуации. Мы ждем заметного укрепления российской валюты: наш прогноз на 2022 год по среднему курсу доллара к рублю составляет 68,6, а по среднему курсу евро к рублю — 77,79.

Индекс доллара DXY уже три недели консолидируется в довольно узком диапазоне 96–97 п. Подобная динамика выглядит логичной, так как точно так же ведет себя и главный драйвер пары евро/доллар — спред доходности двухлетних трежерис и бундесов. Кроме того, доллару явно необходима пауза после шестимесячного роста, чтобы отрефлексировать смену политики ФРС, появление нового штамма Covid-19-Omicron, необходимость повышения потолка госдолга США и прочие факторы.

На этой неделе самую слабую динамику в сегменте G10 показывают товарные валюты: норвежская крона, австралийский, новозеландский и канадский доллары. Это хорошо соотносится с общим снижением аппетита к риску и усилением спроса на защитные активы.

По состоянию на 8:30 мск:

· DXY — 96,42 (+0,04%),

· EUR-USD — $1,1277 (-0,06%),

· GBP-USD — $1,3200 (-0,06%),

· USD-JPY — 113,58 (-0,02%),

· USD-RUB — 73,50 (-0,08%),

· EUR-RUB — 82,88 (-0,14%).