Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 декабря: 4 211,6699 руб/1 г золота и 51,6800/1 г серебра ЦБ РФ с 14 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 211,6699 руб.

1 грамм серебра - 51,6800 руб.

1 грамм платины - 2 223,3201 руб.

1 грамм палладия - 4 161,0498 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 18,5001 р. (0,44%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9700 р. (1,84%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,9100 р. (0,27%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 65,4900 р. (1,55%) . dims

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