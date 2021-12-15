ИАЦ «Альпари»: Еще один день продаж

Российский фондовый рынок пережил еще один крайне волатильный торговый день. Утренняя сессия с масштабными распродажами всех взбодрила, но днем инвесторы нашли точку опоры, а индексы вернулись в плюс. К вечеру минор проявился с новой силой. Индекс МосБиржи упал к 3600 пунктам и может снижаться вплоть до 3500 пунктов - при таком эмоциональном хаосе рынок вряд ли будет останавливаться перед промежуточными поддержками. Индекс РТС отступил к 1542 пунктам и может двигаться в пределах 1530-1575 пунктов.

Лучше рынка выглядят бумаги биржевых «тяжеловесов» — «Газпрома», «Роснефти», «Лукойла». В плюс вернулись акции «Акрона», которые заметно подешевели ранее из-за рыночных настроений и дивидендной отсечки.

В руках у «медведей» остаются акции «ЛСР», «ПИКа» и «НЛМК», а также «Северстали» и «Полиметалла». Бумаги «Россетей» обновили минимум на уровне 1,0957 руб., подтверждая долгосрочный нисходящий тренд, и могут стремиться к 1,0900. Акции «М.Видео» сегодня последний день торгуются с дивидендами.

Доллар США к вечеру слегка поднимается и торгуется около 73,56 руб., оставляя за собой проторгованный диапазон 73-74 руб. Евро стоит 83,11 руб., ведет себя чуть более активно и может двигаться в рамках 82,50-84,00 руб. Удивительно, насколько стабильным оказался валютный сегмент на этой волне геополитической паники.

Рынок акций США во вторник открылся продажами. Внешний фон последовательно ухудшается, на первый план снова выходят коронавирусные страхи. Сегодня открывается двухдневное заседание Федеральной резервной системы США, многие из рыночных колебаний будут зависеть от ее решений и комментариев.

Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари»