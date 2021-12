Комментарии «Фридом Финанс»: Тон торгам задает неопределенность Аналитики «Фридом Финанс»: Торги 13 декабря на американских фондовых площадках завершились в минусе. S&P 500 опустился на 0,91%, до 4669 пунктов, Nasdaq потерял 1,39%, а Dow Jones упал на 0,89%. Энергетический сектор (-2,8%), сектор потребительских товаров второй необходимости (-2,4%), ИТ (-1,6%) и финансовый сектор (-1,2%) возглавили список аутсайдеров. Инвесторы предпочли подстраховаться покупками акций представителей сегментов недвижимости (+1,3%), коммунальных услуг (+1,2%), основных потребительских товаров (+1,2%) и здравоохранения (+0,9%). · Pfizer (PFE: +4,6%) за $6,7 млрд покупает Arena Pharmaceuticals (ARNA: +80,4%). · Eli Lilly and Company (LLY: +1,8%) и Foghorn Therapeutics Inc. (FHTX: +55%) объявили о стратегическом сотрудничестве в разработке новых препаратов для лечения онкологических заболеваний с применением патентованной программы Foghorn Gene Traffic Control. · IGM Biosciences (IGMS: -41,3%) представила неоднозначные результаты первой фазы клинических испытаний препарата IGM-2323 против неходжкинской лимфомы. Сегодня мировые финансовые площадки демонстрируют преимущественно негативную динамику. Инвесторы продолжают отслеживать новости о распространении штамма COVID-19 «Омикрон». На прошлой неделе представители ряда компаний, в том числе из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, заявили о несущественном влиянии нового варианта коронавируса на их бизнес. Тем не менее в данном вопросе остается существенная неопределенность. Среди важных факторов, влияющих на динамику рынков, остаются перспективы сворачивания экономических стимулов и повышения ключевой ставки. Wall Street ожидает, что ФРС будет сокращать покупку активов на $30 млрд в месяц (казначейских облигаций на $20 млрд, ипотечных — на $10 млрд). Этот объем вдвое выше обозначенного на последнем заседании Комитета по открытым рынкам. Таким образом, программа скупки ценных бумаг завершится уже в марте, а не в июне, как было запланировано изначально. С учетом неопределенности, которую провоцирует продолжение пандемии, ФРС может корректировать свои планы. Одним из результатов предстоящего заседания регулятора станет подтверждение отказа от определения инфляции как временного явления. Рынок рассчитывает, что в будущем году ключевая ставка будет повышена дважды, а за 2023–2024-й — трижды. Принятие закона Build Back Better, скорее всего, будет перенесено на следующий год. Законодателям не удается прийти к компромиссу по вопросам предела федеральных отчислений по налогам штатов и местным налогам, условиям предоставления оплачиваемых отпусков, а также механизмам изменений налогообложения. Управление Конгресса США по бюджету подсчитало, что расходы по этой программе составят $3 трлн за десять лет при сохранении всех ее параметров, а принятый палатой представителей закон увеличит дефицит бюджета на $200 млрд. · Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 14 декабря в красной зоне. Японский Nikkei потерял 0,73%, китайский CSI 300 опустился на 0,67%, а гонконгский Hang Seng просел на 1,33%. EuroStoxx 50 с открытия сессии падает на 0,01%. · Фьючерс на Brent падает до $74,4 за баррель. Золото дорожает до $1786,3 за тройскую унцию. По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4610–4728 пунктов. Сегодня выйдет индекс цен производителей за ноябрь (прогноз: +0,5% м/м и +9,2% г/г после +0,6% м/м и +8,6% г/г в октябре). Индекс настроений от Freedom Finance падает до 60 пунктов под влиянием неопределенности, связанной с распространением нового штамма COVID-19 и дальнейшими действиями ФРС. S&P 500 продолжает двигаться к верхней границе восходящего канала, удерживаясь вблизи исторического максимума. Индикатор RSI свидетельствует о сохранении восходящей тенденции, MACD подал сигнал на разворот вверх и перехват инициативы «быками». Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка расположена вблизи 50-дневной скользящей средней. info4

