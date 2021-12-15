ПСБ: На российском рынке сохраняются коррекционные настроения

Головинов Алексей, ведущий аналитик ПСБ

Сегодня индекс МосБиржи (+0,1%) во время утренней сессии из-за отложенных заявок на продажу, вкупе со сниженной ликвидностью резко упал до отметки 3532 пункта, что привело к принудительному закрытию позиций некоторых инвесторов. Однако во время основных торгов индекс отыграл падение, вернувшись выше уровня 3600.

Хуже рынка выглядел сектор металлов и горной добычи. Наибольшее снижение показали бумаги золотодобытчиков (Полюс: -1,8%; Полиметалл: -1,9%). Такая динамика была обусловлена сохраняющимся давлением на рынке золота, которое сегодня ещё усилилось после выхода данных по пром.инфляции в США. Промышленная инфляция продолжает оставаться на максимальных значениях из-за чего ФРС может ускорить сворачивание программ выкупа и быстрее перейти к фазе повышения ключевой ставки, что негативно скажется на стоимости золота.

Слабо также выглядели акции сталелитейщиков (ММК:-1,3%; Северсталь: -1,5%) на фоне поступающих новостей об обнаружении омикрон варианта COVID-19 в Китае, т.к. КНР является ключевым игроком на рынке стали. Выделим бумаги НЛМК (-2,8%), вернувшиеся к уровням декабря прошлого года. Другие представители сектора в большинстве своём завершили день ростом (РУСАЛ: -3%; Норникель: +0,7% АЛРОСА: +2,8%; Распадская: +0,4%; Мечел ао: +0,2%, ап: +1,5%).

Уверенно смотрелись бумаги нефтегазового сектора, которые стремились восстановить вчерашние потери, несмотря на снижение нефтяных котировок. Здесь лидером роста стали бумаги Газпрома, подросшие за день на 3%. Следом идут акции ЛУКОЙЛа и Роснефти, прибавившие 3,5% и 2,7% соответсвенно. Можем выделить бумаги Сургутнефтегаза (-0,2%), вновь двигавшиеся против других компаний сектора.

Прочие сектора выглядели безыдейно. Бумаги Сбербанка (+0,5%), ВТБ (+2,7%) и QIWI (+1,2%) подросли, в то же время акции МосБиржи (-0,6%), TCS Group (-0,5%) завершили день в минусе. Бумаги застройщиков (ЛСР: -7%; ПИК: -4,5%) выглядели сильно хуже рынка. Производители удобрений отыгрывали вчерашнее падение (Акрон: +2,3%; ФосАгро: +1,1%).

На наш взгляд, уверенное восстановление российского рынка вплоть до завтрашнего заседания ФРС маловероятно. Инвесторы ожидают заявлений от Федрезерва касающиеся дальнейших планов по сокращению программ стимулирования и повышения ставки. На этом фоне ожидаем, что в среду индекс МосБиржи будет консолидироваться в диапазоне 3650-3700 пунктов при условии отсутствия роста геополитической напряжённости.

ПАО "Промсвязьбанк"