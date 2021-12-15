ПСБ: ОФЗ продолжают дешеветь

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

Во вторник кривая доходности ОФЗ сместилась вверх на еще на 3-5 б.п. Доходность 10-летних ОФЗ выросла до 8,61% годовых, приближаясь к трехлетним максимумам. Снижение цен рублевых облигаций происходило на фоне ослабления склонности к риску на глобальных рынках из-за ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС и опасений распространения нового штамма Covid-19. Рост цен производителей в США в ноябре составил 9,6% г/г, что усиливает инфляционное давление на ближайшие месяцы. Эту статистику инвесторы интерпретировали как сигнал для более быстрого повышения ставки ФРС в 2022 г. Доходность UST-10 вчера выросла до 1,44% (+3 б.п.).

Минфин РФ вчера сообщил, что предложит на аукционах в среду классические 7-летние и 15-летние ОФЗ на общую сумму 50 млрд руб. (ОФЗ 26237 и ОФЗ 26240). Ожидаем, что погашение ОФЗ 25083 на 350 млрд руб. высвободит лимиты и обеспечит высокий спрос на гособлигации на ближайших аукционах. Сегодня ожидаем размещение новых ОФЗ на 50 млрд руб. с традиционной премией до 5 б.п. к вторичному рынку.

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