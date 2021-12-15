«Фридом Финанс»: Возможен рост в пределах 2%

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Коррекция сменилась отскоком. Лидерами роста на фоне высокой цены на газ в Европе стали акции Газпрома (+2,81%). В аутсайдерах оказались бумаги ЛСР (-6,00%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 73,5–74,0.

На рынке усилилась волатильность.Прошедший день начался с обвального падения голубых фишек, что стало возможным в условиях относительно низкой активности игроков в начале утренних торгов и широких ценовых коридоров. Но на фоне спокойного внешнего фона коррекция послужила поводом для покупок. Мы полагаем, что у рынка есть хорошие шансы на разворот наверх от текущих уровней при условии соответствующей динамики на внешних площадках.

Наказания за экологические нарушения ужесточат. Предлагается в числе прочего применять оборотные штрафы или даже ограничения на выплаты дивидендов. По данным Росприроднадзора, в самых загрязненных районах расположены предприятия металлургической, угольной и нефтегазовой промышленности. Мы не исключаем спекулятивной игры на понижение в бумагах этих секторов, однако до того как предложения обретут законодательную форму, невозможно прогнозировать влияние экологи ческих рисков на котировки эмитентов.

Экспорт трубопроводного газа может быть либерализован в интересах независимых производителей. Новость не является негативной для Газпрома, поскольку для либерализации могут быть использованы свободные резервы мощностей. На решение вопроса потребуется несколько месяцев.

Ожидаем рост в пределах 2%. На локальном рынке в фокусе внимания аукционы ОФЗ. Центральным международным событием станет заседание ФРС: реакция рынка может быть позитивной. Прогноз по паре USD/RUB: 73-74. Ориентир по индексу Московской биржи: отскок в диапазон 3650–3850 пунктов.