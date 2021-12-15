ПСБ: В среду утром на мировых рынках наблюдается слабонегативный настрой участников рынков

Ожидаем, что пара доллар-рубль проведет большую часть торгового дня у отметки 74 руб., однако вечером видим риск ухода доллара к отметке 75 руб. в случае негативного сюрприза по темпам ужесточения политики ФРС В течение дня российский рынок будет консолидироваться в диапазоне 3650-3700 пунктов, тяготея к его нижней границе из-за снижения нефтяных котировок и ожидая сигналов с внешних рынковСегодня ожидаем размещение новых ОФЗ на 50 млрд руб. с традиционной премией до 5 б.п. к вторичному рынку

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Интер РАО ожидает увеличения прибыли по итогам года до 90 млрд руб., EBITDA - до 160 млрд – Нейтрально. Покупать

Наше мнение: Рост финансовых показателей Интер РАО происходит в результате восстановления экономики и увеличения спроса на электроэнергию как на фоне жаркой погоды летом, так и холодов зимой. Интер РАО ожидает, что энергопотребление по итогам 2021 г. вырастет на 5,5%. Мы позитивно оцениваем перспективы компании и считаем, что у акций Интер РАО есть высокий потенциал роста, особенно, в случае сделок M&A, увеличения доли чистой прибыли, направляемой на дивиденды. Мы рекомендуем «покупать» акции компании на долгосрочную перспективу с целью 5,64 руб./акция.

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