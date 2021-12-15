«Открытие»: Рынок акций РФ, возможно, нащупал дно

Сыроваткин Олег, «Открытие Research» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

· Внешний фон выглядит нейтральным: азиатские фондовые индексы показывают смешанную динамику, фьючерсы на S&P 500 незначительно растут, а нефть дешевеет примерно на 1%

· Первые исследования гонконгских ученых показали ограниченную эффективность китайской вакцины Sinovac против омикрона. Этой вакциной привиты около 2,3 млрд человек, в основном в Китае и других развивающихся странах

· Данные по розничным продажам и промышленному производству в Китае в ноябре вышли ниже прогнозов. Впрочем, это мало кого удивило, учитывая спад на рынке жилья и невысокое потребление в экономике

· Банк Китая влил в финансовую систему 500 млрд юаней, которые частично компенсируют погашающиеся сегодня займы на 950 млрд юаней. Это — новая мера экономической поддержки, которая последовала за снижением норматива обязательных резервов на прошлой неделе

· По информации Bloomberg, администрация Байдена рассматривает вопрос об ужесточении санкций в отношении крупнейшего китайского производителя чипов SMIC. Торговая война между Вашингтоном и Пекином продолжается

· Сегодня в 22:00 мск ФРС объявит решение по денежно-кредитной политике. Ожидается, что регулятор сообщит об увеличении темпов сворачивания программы покупки активов и, возможно, намекнет на более ранее начало цикла повышения ставок

Рынок акций России, возможно, нащупал дно

Рынок акций РФ завершил основную торговую сессию вторника около уровней закрытия понедельника, однако день оказался весьма волатильным. На выходных поступила новая порция негативной риторики со стороны Запада в адрес Москвы, и в понедельник, 13 декабря, нерезиденты начали активно продавать российские акции. Индекс Мосбиржи, снижение которого с максимумов октября к тому моменту уже превышало 15%, вновь оказался под давлением и снизился еще почти на 4%. И на утренней сессии вторника в условиях низкой ликвидности состоялась финальная распродажа: российские бумаги подешевели на 5–7% на фоне принудительного закрытия позиций, после чего показали сильный отскок, закрыв сессию примерно в нулях.

Выброс с рынка слабых игроков и мощный разворот на высоком объеме указывает на то, что индекс Мосбиржи, возможно, нащупал как минимум краткосрочное дно. Это особенно важно в преддверии сегодняшнего решения ФРС по денежно-кредитной политике.

Недавний обвал рынка акций РФ сложно объяснить фундаментальными факторами, т. к. цены на сырье в целом и энергоносители в частности остаются высокими. Вчерашняя динамика рынка говорит о том, что «геополитические» продавцы иссякли, и теперь при прочих равных индекс Мосбиржи вполне может показать так называемое «рождественское» ралли благодаря сильной недооцененности и перепроданности. Во-первых, рынок акций РФ стоит в разы дешевле рынков акций развивающихся и развитых стран, а, во-вторых, его снижение с начала месяца составляет около 7%, тогда как в последние 10 лет он рос декабре в среднем на 0,57%.

Сегодня форвардный коэффициент «цена/прибыль» индекса Мосбиржи составляет 5,67х, что является минимальным значением с начала пандемии, а его форвардная дивидендная доходность — 9,25%. По этим показателям рынок акций РФ стоит в 2–7 раз дешевле развивающихся (MXEF) и развитых рынков (Stoxx Europe 600/S&P 500). Мы полагаем, что благодаря фундаментальной недооцененности и дальнейшему росту мировой экономики к концу следующего года индекс Мосбиржи может вырасти с текущих уровней примерно на 30%.

На динамику рынка в ближайшей перспективе могут повлиять сегодняшнее решение ФРС и ожидаемое повышение ключевой ставки Банком России на 1–1,5% в эту пятницу (таков разброс прогнозов экономистов, опрошенных агентством Bloomberg).

На 18:50 мск:

· Индекс МосБиржи — 3 618,31 п. (-3,8%), с нач. года +10,0%

· Индекс РТС — 1 548,09 п. (-4,0%), с нач. года +11,6%

Рынок акций США закрыл снижением вторую сессию подряд перед решением ФРС по денежно-кредитной политике

Рынок акций США закрыл снижением вторую сессию подряд, однако это можно объяснить банальной фиксацией прибыли на фоне заметной перекупленности (S&P 500 закрыл сессию пятницы на 8% выше 200-дневной скользящей средней, что по историческим меркам является довольно большим разрывом) и в преддверии решения ФРС по денежно-кредитной политике. Финансовый сектор стал единственным подындексом S&P 500, который закрыл день в плюсе.

Корзина Goldman Sachs из 50 акций с самым большим коротким интересом впервые с июня снизилась с недавних максимумов больше, чем на 20%. Это говорит о снижении спекулятивных настроений среди инвесторов.

Вчера в США были опубликованы данные по ценам производителей за ноябрь, который выросли на 0,8% м/м, 9,6% г/г, заметно превысив консенсус-прогноз на уровне +0,5% м/м, +9,2% г/г. По данным Bloomberg, цифра на уровне 9,6% г/г оказалась рекордной за всю историю ведения подобной статистики с 2010 года. Это лишний раз подтвердило устойчивость инфляционного давления и указало ФРС на необходимость действовать. Как ожидается, сегодня в 22:00 мск регулятор объявит об увеличении темпов сворачивания программы покупки активов. Кроме того, он может намекнуть и на более ранее начало цикла повышения ставок, так как предполагается, что оно состоится после полного сворачивания программы QE. Также инвесторам будет интересно услышать мнение ФРС по поводу опасности омикрона.

На данный момент фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в ценах 50-процентную вероятность ее повышения на 0,25% в апреле 2022 года, 92-процентную вероятность такого повышения в мае и 100-процентную вероятность повышения в июне. Уровень ставки на конец 2022 года оценивается ровно в 1,00%. Стоит отметить, что публикация данных по ценам производителей не повлекла серьезной переоценки этих ожиданий относительно показателей утра вторника.

Это говорит о том, что превышение ожиданий не шокировало рынок, хотя и указало на недооценку экономистами силы ценового давления. Кроме того, перманентный рост инфляции может привести к заметным изменениям в психологии потребителей, укоренить в их сознании неизбежность дальнейшего роста цен и тем самым превратить его в самоисполняющееся пророчество.

Отметим, что большинство управляющих активами (37%), которые приняли участие в опросе Bloomberg, назвали сокращение программ покупки активов/излишне быстрое повышение ставок мировыми ЦБ главной угрозой для рынка акций в 2022 году.

По итогам торгов:

· DJIA — 35544 п. (-0,30%),

· S&P 500 — 4634 п. (-0,75%),

· NASDAQ — 15237 п. (-1,14%).

Рубль остается под давлением

Во вторник рубль незначительно подешевел против доллара и евро на фоне заметного укрепления американской валюты и общего снижения спроса на рискованные активы. Доллар подорожал против всех валют G10, за исключением британского фунта, и против 18 из 24 валют развивающихся стран (2 из них показали нулевое изменение). Рубль замкнул пятерку аутсайдеров на фоне снижения цен на нефть.

Несмотря на локальную перепроданность российской валюты курс доллара к рублю остается в области прохождения 200-дневной МА, которую теоретически можно рассматривать в качестве некой среднесрочной точки равновесия. В паре с евро рубль не выглядит перекупленным, однако это обусловлено общей слабостью единой валюты. Недооцененность рубля, которая во многом объясняется высокой геополитической премией за риск, создает перспективы для его роста по мере нормализации ситуации. Мы ждем заметного укрепления российской валюты: наш прогноз на 2022 год по среднему курсу доллара к рублю составляет 68,6, а по среднему курсу евро к рублю — 77,79.

Индекс доллара DXY уже три недели консолидируется в довольно узком диапазоне 96–97 п. Подобная динамика выглядит логичной, так как точно так же ведет себя и главный драйвер пары евро/доллар — спред доходности двухлетних трежерис и бундесов. Кроме того, доллару явно необходима пауза после шестимесячного роста, чтобы отрефлексировать смену политики ФРС, появление нового штамма Covid-19-Omicron, необходимость повышения потолка госдолга США и прочие факторы.

По состоянию на 8:20 мск:

· DXY — 96,49 (-0,09%),

· EUR-USD — $1,1266 (+0,11%),

· GBP-USD — $1,3239 (+0,14%),

· USD-JPY — 113,73 (-0,01%),

· USD-RUB — 73,88 (+0,07%),

· EUR-RUB — 82,24 (+0,20%).

Нефть дешевеет третий день подряд на фоне омикрона и ухудшения прогнозов по мировому спросу/предложению

Нефть остается под давлением на фоне распространения штамма Covid-19-Omicron, который вынуждает страны мира вводить новые ограничения. Кроме того, Международное энергетическое агентство предупредило во вторник о том, что мировой рынок нефти уже вернулся к избытку предложения, который может заметно вырасти в начале 2022 года из-за обусловленных пандемией ограничений на международные авиаперевозки, В первые месяцы следующего года мировые запасы нефти могут расти на 1,7 млн б/д, прогнозирует МЭА.

Помимо потенциального снижения спроса растет и глобальное предложение: ОПЕК+ продолжает плановое увеличение добычи, страны-потребители нефти распечатывают стратегические резервы, а добыча в США, Канаде и Бразилии в следующем году, по прогнозам, достигнет рекордных значений.

По состоянию на 8:20 мск:

· Brent — $72,89 (-1,09%),

· WTI — $69,83 (-1,26%),

· Алюминий — $2 620 (-0,32%),

· Золото — $1 770 (-0,05%),

· Медь — $9 417 (+0,08%),

· Никель — $19 505 (+0,13%).