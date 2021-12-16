ПСБ: Отечественный фондовый рынок сегодня пытался отыграть недавние потери, однако во второй половине растерял свои приобретения из-за ухудшения внешнего фона

Егор Жильников, главный аналитик ПСБ.

Сегодня индекс МосБиржи в первой половине дня старался снять перепроданность, сформированную санкционной риторикой стран Запада прошлой недели. Однако все дневные приобретения «испарились» фактически сразу после негативного начала основной сессии на фондовом рынке США: инвесторы, вслед за ухудшением внешнего фона, вновь начали фиксировать прибыль по «фишкам» в ожидании итогов заседания ФРС. Отметим, что определенное давление приходило также от дешевеющей нефти Brent, отступившей к отметке 73 долл./барр.. Пара доллар-рубль аналогично третий день подряд подрастает, приближаясь к отметке 74 руб.

Поддерживали рынок сегодня, в основном, «фишки» нефтегазового сектора. Заметный рост показали обычные акции Сургутнефтегаза (оа: +8,3%; ап: +3,0%) без явных корпоративных новостей. Мы считаем, что бумаги отыгрывают заявления главы Минэнерго Шульгинова, что доступ к экспортным мощностям Газпрома попросили «еще другие компании, кроме Роснефти». Также дорожали акции менее ликвидных компаний, как Татнефть (+1,0%). Днем пытались развить восстановление и бумаги Газпрома (-0,3%) и НОВАТЭКа (-0,1%), поддерживаемые дорогими ценами на газ (на фоне сохранения нехватки сырья в Европе и ожиданий холодной зимы), однако они завершают торговую сессию в «минусе». Также подешевели бумаги ЛУКОЙЛа (-1,8%) и Роснефти (0,5%), корректируя заметный рост днем ранее.

Из пользующихся спросом секторов у инвесторов отметим: телекомы (АФК Система: +0,4%; МТС: +1,9%), где бумаги АФК Система продолжают отыгрывать новость об увеличении доли в Биннофарм до 75,3%, химпром (Фосагро: +1,5%), поддерживаемый растущими ценами на газ, а также малоликвидный промышленный сектор на фоне отраслевых идей (Сегежа: +2%) или корпоративных (КАМАЗ: +2,8%) новостей.

Неплохо выглядел сектор металлургии и горной добычи (Норникель: +1,0%; ВСМПО Ависма: +2,5%; НЛМК: +0,5%; ММК: +1,5%; Мечел ап: +3,1%; ТМК: +3,7%; Полюс: +0,3%) Заметный рост продемонстрировали акции Мечела на фоне предстоящей реорганизации Южного Кузбасса. Впрочем, не смогли начать восстанавливаться акции РУСАЛа (-1,9%) из-за новостей о неготовности компании выплачивать дивиденды, а также Северсталь (-1,8%). Отметим и неожиданный откат акций Распадской на фоне одобрения деконсолидации Евразом (акционеры EVRAZ получат 0,42 акции Распадской на одну акцию EVRAZ).

Очередной день подряд торговался под давлением финансовый сектор, наиболее чувствительный к внешнему фону (Сбер оа: -1,4%; ВТБ: -1,4%; МосБиржа: -1,0%).

Из аутсайдеров торгов отметим бумаги застройщиков (ЛСР: -5,6%; ПИК: -3,5%), продолжившие свою понижательную динамику.

Мы опасаемся дальнейшего ухудшения конъюнктуры глобальных рынков после заседания ФРС: регулятор, как ожидается, ужесточит сворачивание программы стимулирования, а также может повысить прогноз по поднятию ключевой ставки. Видим перспективу инерционных попыток отката индекса МосБиржи «под» отметку 3600 пунктам, по-прежнему считаем рынок недооцененным.

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