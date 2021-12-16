«Фридом Финанс»: Инфляция снова в центре внимания

Аналитики «Фридом Финанс»:

Торги 14 декабря на основных американских фондовых площадках завершились в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 0,75%, до 4634 пунктов. Dow Jones снизился на 0,30%, а Nasdaq упал на 1,14%. Почти все отрасли закрылись в красной зоне, а лидерами падения стали технологические компании (-1,64%) и сегмент недвижимости (-1,27%). Лучше рынка выглядел финсектор (+0,62%).

· Centene (CNC: +4,7%) заключила сделку с инвестором-активистом. По ее условиям нынешний CEO Майкл Нейдорф уйдет в отставку в 2022 году.

· Генеральный директор Uber Technologies (UBER: +4,3%) заявил, что результаты компании за четвертый квартал будут у верхних границ прогнозируемых диапазонов.

· Акции Alcoa Corp. (AA: +5,6%) вошли в состав индекса S&P MidCap 400.

Статистика в отношении заражений омикрон-штаммом COVID-19 на сегодняшний день не внушает серьезных опасений. По последним данным, вакцины Pfizer-BioNTech и Johnson & Johnson способны предотвратить тяжелое течение заболевания. В этой связи внимание инвесторов переключилось на ситуацию, связанную с инфляционными угрозами.

Индекс цен производителей за ноябрь превысил консенсус на 0,3 в соотношении месяц к месяцу и вырос на 0,8%. В годовом сопоставлении показатель увеличился на 9,6% при прогнозе 9,2%. В связи с повышением инфляционного давления ФРС на текущем заседании может рассмотреть сценарий активизации тейперинга и более интенсивного, чем изначально планировалось, повышения ставки в следующем году.

Вместе с тем долговой рынок пока слабо реагирует на свежие данные об инфляции. Доходность двухлетних государственных облигаций США увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.), до 0,66%, а доходность десятилетних трежерис поднялась лишь на 1 б.п., до 1,44%.

Мы считаем, что рынок акций сегодня останется под давлением в связи с рисками активизации действий ФРС, направленных на сдерживание инфляции.

· Большинство площадок Юго-Восточной Азии закрылись в минусе. Китайский CSI 300 снизился на 0,87%, гонконгский Hang Seng упал на 0,91% и лишь японский Nikkei 225 вырос на 0,10%. EuroStoxx 50 с открытия торгов прибавляет 0,61%.

· Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $73,7 за баррель. Золото торгуется на уровне $1770,4 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4600–4650 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по объему розничных продаж в ноябре (консенсус: +0,9% м/м после +1,7% месяцем ранее).

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся с 60 до 62 пунктов.

S&P 500 сменил направление движения, устремившись к нижней границе восходящего канала и подойдя к ближайшей поддержке около 50-дневной скользящей средней. Индикатор RSI, опустившийся до 50 пунктов, указывает на вероятность развития бокового тренда. MACD подает смешанные сигналы, отменив разворот вверх.

Квартальный отчет в эту среду представит строительная компания Lennar Corporation (LEN). Консенсус-прогноз предполагает рост ее выручки на 24,6% г/г, до $8,506 млрд, при повышении EPS на 47,2% г/г, до $4,15. Lennar — второй по размеру выручки девелопер в США после D.R. Horton, Inc. Отчет лидера сектора за третий квартал превзошел прогнозы благодаря сохраняющимся высоким ценам на недвижимость и спросу на нее, что дает основания ожидать соответствующих результатов и от Lennar.