Новая услуга инвестконсультирования Advisory PRO стала доступна в ВТБ Мои Инвестиции

В обновленной версии ВТБ Мои Инвестиции появилась услуга Advisory PRO, дающая возможность инвестировать и достигать финансовых целей вместе с персональным консультантом. Также пользователи мобильного приложения получили новый функционал для более удобной работы с отчетами по портфелю, субсчетами и сессиями на разных устройствах.

В рамках нового сервиса Advisory PRO клиентам предлагается две инвестиционные стратегии — «Активная торговля», основанная на краткосрочных торговых идеях, и «Стратегический портфель» для долгосрочных инвестиций.

Рекомендации от инвестиционного консультанта клиент получает непосредственно в приложении ВТБ Мои Инвестиции. Выставление заявок и исполнение рекомендаций происходит после подтверждения нажатием кнопки. Также клиент может обратиться к консультанту напрямую по телефону или почте.

Стратегия «Активная торговля» доступна для клиентов, у которых на счетах находится от 5 млн рублей, а «Стратегический портфель» — для клиентов, у которых на счетах — от 30 млн рублей. Подключить ее можно в нескольких разделах — «Витрина» и «Прочее».

По многочисленным просьбам клиентов, в обновленной версии приложения была реализована возможность перехода из раздела «Аналитика портфеля» сразу к карточке актива в блоках «Доход по активам» и «Состав портфеля». Кроме того, теперь в разделе «Аналитика портфеля» можно заказать отчет в разной валюте и за любой период инвестирования в формате PDF.

Для повышения удобства пользования приложением ВТБ Мои Инвестиции была добавлена функция переименования субсчетов, появилась возможность управления сессиями на различных устройствах и установки в настойках «Системной темы».

«Наши приоритеты — это простота, прозрачность и персонализация. Поэтому мы стремимся, чтобы каждое обновление нашего мобильного приложения улучшало его по этим критериям. Персональные инвестиционные консультации, 19 новых стратегий робота-советника, возможность быстрого и удобного анализа портфеля, новый сервис по работе с опционами, значительные изменения в функционале и дизайне „Витрины“. Это только часть того, что было сделано за 2021 год. Мы продолжим совершенствовать приложение в следующем году. А поскольку персональные советник очень востребованный сервис, позволяющий повысить эффективность инвестирования, мы будет работать в этом направлении и в новом году предложим нашим клиентам совершенно новый формат инвестиционных консультаций», — отметил главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов.