Группа Райффайзен организовала синдицированный кредит для Kronospan на сумму €315 млн

Группа Райффайзен стала одним из организаторов синдицированного кредита на сумму €315 млн для группы компаний Kronospan, крупнейшего мирового производителя древесных плит и напольных ламинированных покрытий. В группу участников синдиката также вошел Unicredit Bank Austria AG, предоставив 50% суммы кредита. Райффайзенбанк выступил кредитором и залоговым агентом.

Синдицированный кредит сроком на пять лет направлен на поддержку инвестиционных проектов Kronospan в России.

Производственные мощности группы компаний Kronospan в России представлены несколькими деревообрабатывающими заводами, в том числе в Московской области и в республике Башкортостан. В ноябре 2021 года компания объявила об инвестициях в размере 60 млрд руб. на строительство нового деревообрабатывающего завода в Калужской области.

«Россия — один из ключевых рынков для нас и с точки зрения спроса на нашу продукцию, и с точки зрения создания эффективного производства, в том числе для экспортных поставок. Многолетнее сотрудничество с Райффайзенбанком поддерживает нас в реализации самых амбициозных целей, связанных с развитием на российском рынке», — сказал Ардашер Ермамедович Курбаншо, генеральный директор Kronospan в России.

«Группа RBI на протяжении многих лет выступает надежным партнером Kronospan в развитии и диверсификации бизнеса группы в России. Участие в инвестиционном цикле бизнеса клиентов — важное направление, которое позволяет нам не только предоставить компаниям эффективные решения для их финансовых задач, но и поддержать прямые инвестиции в российскую экономику и внести свой вклад в ее технологическое развитие», — отметила Мария Маевская, руководитель управления по работе с международными компаниями, Райффайзенбанк.

Больше о решениях Райффайзенбанка для международного бизнеса можно узнать на сайте.