Комментарии

Россельхозбанк сообщает об успешном завершении сбора заявок на выпуск собственных облигаций в объеме 10 млрд руб.

14 декабря 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций Россельхозбанка серии БО-11-002Р со сроком обращения 3 года, купонным периодом 182 дня, офертой через 1,5 года.

На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 9,60-9,75% годовых, ориентир по доходности к оферте 9,83-9,99%, объем размещения не менее 5 млрд руб. В ходе сбора заявок интерес со стороны инвесторов позволил увеличить объем размещения до 10 млрд руб. и установить ставку купона на уровне 9,6%, что соответствует нижней границе диапазона. Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

Техническое размещение на Московской Бирже состоится предварительно 16 декабря 2021 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги