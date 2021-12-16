ПСБ: Пара доллар-рубль закрепилась в диапазоне 73-74 руб.

Пара доллар-рубль закрепилась в диапазоне 73-74 руб. - Егор Жильников, главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Российский валютный рынок

Пара доллар-рубль в первой половине дня пыталась выйти за верхнюю границу диапазона 73-74 руб., однако вечером вернулась к его середине

Большую часть среды стоимость доллара колебалась у верхней границы коридора 73-74 руб. без ярковыраженных импульсов. Однако к вечеру рубль попытался ослабнуть вслед за валютами ЕМ ввиду на фоне ухудшения консервативных настроений на рынке США перед итогами заседания ФРС. Отметим, что рубль смотрелся немного слабее остальных ключевых валют ЕМ ввиду находящихся под давлением цен на нефть (стоимость барреля нефти Brent опускалась ниже отметки 73 долл./барр.) и данных по инфляции РФ, демонстрирующих замедление вторую неделю подряд и настраивающих на возможность меньшего повышения ключевой ставки ЦБ. Однако после объявления итогов заседания американского регулятора рубль отыграл большую часть внутридневных потерь: ФРС ожидаемо увеличил сворачивание программы стимулирования в два раза; ставка по прогнозам регулятора, возможно, будет повышена 3 раза в 2022 году, что также совпало с ожиданиями рынков, поддержав аппетит инвесторов к риску.

Ситуация на утро четверга формирует благоприятный фон для национальной валюты. Цены на нефть вернулись к отметке 74,5 долл./барр., фьючерсы на индексы фондового рынка США также пытаются развить укрепление, что вкупе позволяет рассчитывать на удорожание рубля к доллару.

Сегодня мы ожидаем отката пары доллар-рубль ниже середины диапазона 73-74 руб.

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