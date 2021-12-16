ПСБ: Индекс МосБиржи сегодня постарается закрепиться выше 3700 пунктов

Евгений Локтюхов, начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ

Вчера на глобальных рынках преобладал консервативный настрой, однако к концу дня ситуация улучшилась. Индекс развивающихся рынков MSCI EM остался под давлением напряженных ожиданий объявления итогов заседания ФРС и потерял еще 0,6%, ведомый китайским и индийским рынками. А вот индекс развитых рынков MSCI World (+1,2%) смог показать уверенное повышение: основные американские индексы продемонстрировали ралли в конце торгов (S&P500: +1,6%; NASDAQ Composite: +2,2%), получив импульс к росту после объявления решений Федрезерва. Действительно, регулятор оправдал ожидания инвесторов, ускорив объемы сокращения программ выкупа активов до 30 млрд долл./мес., что предполагает полное их завершение в марте, а также подняла прогноз по ключевой ставке на конец 2022 года до 0,9% (т.е. сдвиг диапазона ключевой ставки в 0,75%-1%), что практически отражали фьючерсы на ключевую ставку (ожидаемая, согласно деривативам, ставка ФРС, согласно данным Bloomberg, 0,78%). Отметим, что американский регулятор также заметно повысил ориентиры на 2022 год по инфляции (общий показатель до 2,6% г/г против предыдущих 2,2% г/г) и понизил – по экономике (рост ВВП понижен на 0,3%, до 3,5% г/г), но лишь незначительно изменил прогнозы на 2023 год (инфляция: 2,3% г/г, +0,1% к предыдущему прогнозу, прогноз по ВВП остался прежним, +3,5% г/г). Стабильность долгосрочных прогнозов и уверенность главы ФРС Дж. Пауэлла на пресс-конференции, позволили удержать долларовые ставки, способствуя уверенности рынков в оправданности политики Федрезерва и восстановлению аппетита к риску. Мы считаем, что снижение неопределенности относительно темпов ужесточения политики регулятора окажет локальную поддержку рынкам, но вряд ли позволяет более позитивно оценивать их среднесрочные перспективы ввиду растущих рисков повышения доллара и долларовых ставок.

По состоянию на утро четверга на мировых рынках сохраняются умеренно позитивные настроения. Азиатские индексы преимущественно подрастают, отыгрывая закрытие торгов в США, цены на сырье восстанавливаются, в небольшом «плюсе» фьючерсы на американские индексы. Сегодня ждем инерционного сохранения позитивного настроя на рынках

Вчера индекс МосБиржи (+0,1%) предпринимал попытки развития роста, однако к концу основном торговой сессии растерял практически весь рост на фоне слабости внешнего фона перед объявлением итогов заседания ФРС.

Заметный рост показали обычные акции Сургутнефтегаза (оа: +10,4%; ап: +3,7%) без явных корпоративных новостей. Мы полагаем, что бумаги отыгрывали возможность доступа компании к экспортным мощностям Газпрома, а также перспективу сохранения слабости рубля. Продолжили восстанавливаться бумаги газовых компаний (Газпром: +1,5%; НОВАТЭК: +1,8%), поддерживаемые высокими ценами на газ. К концу дня подросли акции ЛУКОЙЛа (+0,1%) и Роснефти (+1,9%). Спросом у инвесторов пользовались также телекомы (АФК Система: +3,2%; МТС: +1,3%) и малоликвидный промышленный сектор (Сегежа: +2,1%; КАМАЗ: +2,4%). Уверенно смотрелся ряд «фишек» сектора металлургии и горной добычи (Норникель: +1,6%; ВСМПО-Ависма: +2,6%; НЛМК: +1,5%; ММК: +2,3%; ТМК: +4,0%; Полюс: +1,2%). Заметный рост продемонстрировали акции Мечела (ап: +3,7%) на фоне предстоящей реорганизации Южного Кузбасса. Против рынка здесь двигались акции РУСАЛа (-0,3%) и Северстали (-1,0%), а также Распадская (-1,7%), откатившаяся по факту новости об одобрении Евразом ее деконсолидации. К завершению вечерних торгов восстановились бумаги финсектора из-за улучшения внешнего фона (Сбер оа: +0,6%; ВТБ: +0,8%; TCS Group: +2,9%). Аутсайдерами дня вновь были акции застройщиков (ЛСР: -4,0%; ПИК: -2,3%), снизились также бумаги химпрома (Акрон: -0,4%; ФосАгро: -0,5%).

Ожидаем, что сегодня российский рынок сможет все-таки продолжить восстановление и вернуться выше отметки 3700 пунктов благодаря позитивному внешнему фону, способствующему усилению спроса на ключевые «голубые фишки» нефтегазового и финансового секторов, стоящих неоправданно низко. Ближайшей технической целью развития отскока, по нашему мнению, может выступить район 200-дневной средней (3820-3840 пунктов).

ПАО "Промсвязьбанк"