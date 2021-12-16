«Открытие»: Решение ФРС спровоцировало рост рынка акций РФ и рубля

Сыроваткин Олег, «Открытие Research» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

· Внешний фон выглядит позитивным: азиатские фондовые индексы растут вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть

· ФРС удвоила темпы сворачивания программы покупки активов до $30 млрд с $15 млрд в месяц. Рынок акций США резко вырос: инвесторы надеются, что ужесточение политики регулятора поможет обуздать инфляцию, но не навредит экономике

· Новый прогноз членов FOMC по траектории ставок теперь подразумевает по три повышения в 2022 и 2023 годах. Это больше, чем в предыдущем прогнозе и чем предполагают фьючерсы на ставку

· Рынок акций США резко вырос после решения ФРС, но рост возглавили защитные сектора, тогда как циклические бумаги оказались в числе главных аутсайдеров. Инвесторы полагают, что ужесточение позиции ФРС и омикрон все же представляют некоторую угрозу американской экономике

· Акции некоторых китайских компаний заметно подешевели в Гонконге. Рынок опасается, что США ужесточат санкции против Поднебесной в сфере инвестиций и экспорта

Рынок акций РФ показал хороший рост после решения ФРС

На основной торговой сессии среды рынок акций РФ консолидировался после резкого отскока с многомесячных минимумов, который состоялся днем раньше. Давление продаж на российские акции заметно снизилось после выброса с рынка слабых игроков в предыдущие дни, особенно на утренней сессии вторника в результате принудительного закрытия позиций.

Вчера в 22:00 мск ФРС ожидаемо объявила об ускорении темпов сворачивания программы покупки активов и представила более агрессивный прогноз по траектории ставок на ближайшие годы. Мировой рынок акций отреагировал на эти новости довольно бурным ростом, и фьючерсы на индексы Мосбиржи/РТС закрыли вечернюю сессию на двухдневных максимумах.

Фундаментально для рынка акций РФ за последние недели ничего не изменилось, не считая некоторого ужесточения риторики со стороны Запада в адрес Москвы. Сегодня форвардный коэффициент «цена/прибыль» индекса Мосбиржи составляет 5,66х, что является минимальным значением с начала пандемии, а его форвардная дивидендная доходность — 9,26%. По этим показателям рынок акций РФ стоит в 2–7 раз дешевле развивающихся (MXEF) и развитых рынков (Stoxx Europe 600/S&P 500). Мы полагаем, что благодаря фундаментальной недооцененности и дальнейшему росту мировой экономики к концу следующего года индекс Мосбиржи может вырасти с текущих уровней примерно на 30%.

Завтра Банк России может повысить ключевую ставку на 0,5–1,0% (таков разброс прогнозов экономистов, опрошенных агентством Bloomberg). По прогнозу «Открытие Research», на последнем в этом году заседании регулятора ключевая ставка может быть повышена на 75 б.п. до 8,25%. Однако сценарий повышения ставки сразу на 100 б.п. сейчас преобладает на рынке, и его также нельзя исключать. В пользу менее радикального шага говорит замедление темпов роста экономии, стабилизация — пусть и на высоком уровне — инфляционных ожиданий населения, а также динамика годовых темпов инфляции.

На 18:50 мск:

· Индекс МосБиржи — 3 621,82 п. (+0,1%), с нач. года +10,1%

· Индекс РТС — 1 541,00 п. (-0,5%), с нач. года +11,1%

· Индекс MSCI EM — 1 222,10 п. (-0,69%), с нач. года -5,4%

Рынок акций США вернулся в область исторических максимумов, но его внутренняя динамика отражает неуверенность инвесторов

ФРС ожидаемо удвоила темпы сворачивания программы покупки активов до $30 млрд с $15 млрд в месяц, а новый прогноз членов FOMC по траектории ставок, который обновляется раз в квартал, теперь подразумевает по три повышения в 2022 и 2023 годах. Это больше, чем в предыдущем прогнозе и чем предполагают фьючерсы на ставку. Регулятор также подтвердил, что не планирует начинать цикл повышения ставок до полного сворачивания программы покупки активов, но может это сделать до достижения полной занятости. Регулятор сообщил, что готов скорректировать темпы сворачивания программы QE, если того потребует изменение экономической ситуации. Кроме того, ФРС полагает, что новый штамм Covid-19-Omicron создает определенные риски.

Индекс S&P 500 резко вырос после оглашения результатов заседания ФРС, вернувшись в область исторических максимумов и прервав двухдневную череду снижений. Тем не менее, четыре первых места в списке главных аутсайдеров среди 11 основных подындексов S&P 500 заняли циклические сектора: энергетика, производство материалов, финансы и промышленность. А наилучшую динамику показали защитные сектора — технологические компании, здравоохранение, ЖКХ и недвижимость.

Таким образом, общая позитивная динамика рынка акций США говорит об оптимизме игроков, тогда как внутренняя структура его роста указывает на то, что, по мнению инвесторов, ужесточение позиции ФРС и омикрон все же представляют некоторую угрозу американской и мировой экономике. Мы полагаем, что в среднесрочной перспективе рынок акций США продолжит расти вместе с мировой экономикой, но в ближайшие месяцы возможен заметный рост волатильности по мере приближения к началу цикла повышения ставок.

Динамика долгового рынка говорит о том, что, по мнению инвесторов, регулятору будет непросто обуздать инфляцию. Рыночный индикатор инфляционных ожиданий 5-year breakeven rate (спред доходности между обычными 5-летними трежерис и аналогичными бумагами, защищенными от инфляции (TIPS)), который в ноябре достиг рекордно высокого значения на уровне 3,25% (TIPS появились в 1999 году), к вечеру среды опускался до 2,64%, однако после решения ФРС резко вырос до 2,77%. Кроме того, он продолжает заметно превышать целевой уровень регулятора в 2%.

По итогам торгов:

· DJIA — 35 927 п. (+1,08%),

· S&P 500 — 4 710 п. (+1,63%),

· NASDAQ — 15 566 п. (+2,15%).

Решение ФРС спровоцировало снижение доллара и рост рубля

Большую часть среды рубль оставался под давлением и опускался до многодневных минимумов против доллара и евро. Однако общий оптимизм, охвативший инвесторов после решения ФРС, «поднял все лодки» и помог рублю показать неплохой рост. По результатам среды рубль оказался середнячком в сегменте валют развивающихся стран, заняв девятую строчку в списке лучших валют EM из 24.

Несмотря на локальную перепроданность российской валюты курс доллара к рублю остается в области прохождения 200-дневной МА, которую теоретически можно рассматривать в качестве некой среднесрочной точки равновесия. В паре с евро рубль не выглядит перекупленным, однако это обусловлено общей слабостью единой валюты. Недооцененность рубля, которая во многом объясняется высокой геополитической премией за риск, создает перспективы для его роста по мере нормализации ситуации. Мы ждем заметного укрепления российской валюты: наш прогноз на 2022 год по среднему курсу доллара к рублю составляет 68,6, а по среднему курсу евро к рублю — 77,79.

Доллар первоначально отреагировал на решение ФРС ростом и обновил двухнедельный максимум в паре с евро, однако затем подешевел на фоне резкого усиления спроса на рискованные активы. Этому способствовали снижение доходности трежерис и сужение кредитных спредов. Тем не менее, дифференциалы доходностей между гособлигациями США и других развитых стран могут в дальнейшем продолжить оказывать поддержку американской валюте.

По состоянию на 8:10 мск:

· DXY — 96,42 (+0,04%),

· EUR-USD — $1,1285 (-0,02%),

· GBP-USD — $1,3245 (-0,11%),

· USD-JPY — 114,10 (+0,04%),

· USD-RUB — 73,77 (+0,12%),

· EUR-RUB — 83,25 (+0,10%).

Нефть может вскоре возобновить рост

7 декабря нефть Brent отыграла примерно 50% от снижения с максимумов 25 октября до минимумов 2 декабря и с тех пор консолидируется между 100- и 200-дневными скользящими средними. В среду Минэнерго США сообщило о заметном снижении коммерческих запасов сырой нефти, бензина и дистиллятов в стране на неделе до 10 декабря.

Международное энергетическое агентство предупредило во вторник о том, что мировой рынок нефти уже вернулся к избытку предложения, который может заметно вырасти в начале 2022 года из-за обусловленных пандемией ограничений на международные авиаперевозки, В первые месяцы следующего года мировые запасы нефти могут расти на 1,7 млн б/д, прогнозирует МЭА.

Однако, судя по недавнему обвалу котировок черного золота, рынок закладывал в цены наихудшие сценарии, связанные с омикроном. Пока эти риски не реализовались, что создает предпосылки для возобновления роста цен на нефть на фоне общего оптимизма.

По состоянию на 8:10 мск:

· Brent — $74,42 (+0,74%),

· WTI — $71,54 (+0,95%),

· Алюминий — $2 630 (+1,29%),

· Золото — $1 782 (+0,27%),

· Медь — $9 380 (+1,98%),

· Никель — $19 350 (+1,25%).