Комментарии

ПСБ: Цены на нефть несколько воспрянули духом на фоне статистики от Минэнерго США и неожиданно – на решениях ФРС Так, запасы сырой нефти сократились на 4,6 млн барр., а запасы бензинов упали на 0,7 млн бврр., дистиллятов – на 2,9 млн барр. Но более примечательным стал факт роста подразумеваемого спроса на нефтепродукты до абсолютных максимумов, а 4-х недельной средней – до докризисных уровней, на фоне роста активности и поездок в праздники. Решение ФРС о сворачивании программы выкупа активов и 3-х кратном повышении ставки в сл.году было тоже воспринято позитивно, видимо, в надежде, что это поможет сгладить риски торможения экономики. Мы полагаем, что сегодня Brent будет консолидироваться около 74-76 долл./барр. ПАО «Промсвязьбанк»

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/ Сибирское Информационное Агентство /

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