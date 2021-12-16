«Фридом Финанс»: Сбер оптимизирует экосистему

Георгий Ващенко, начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс»:

Торговая динамика была смешанной. Лидерами роста без новостей стали акции Сургутнефтегаза (+8,49%). Список аутсайдеров возглавило М. видео (-8,24%). Пара USD/RUB поднялась выше 74 из-за небольшой коррекции в ценах на нефть.

Глава Сбера (-1,46%) Герман Греф рассказал о планах развития. Некоторые элементы создаваемой корпорацией экосистемы могут быть проданы, в том числе путем вывода на IPO. Недавно в рамках этой стратегии уже была продана доля в Vision Labs. Такая политика позволяет Сберу экономить и зарабатывать на развитии экосистемы. Это его приоритет на ближайшие два года. Вместе с тем в ключевых проектах Сбер намерен сохранить контроль за собой. Для инвесторов, на наш взгляд, это хорошая новость. Во-первых, реализация обозначенных планов принесет деньги. Экосистема генерирует свыше 40 млрд руб. в квартал, но требует значительных капитальных и операционных расходов. Нефинансовый бизнес аккумулирует уже около 8% персонала и 7% операционных расходов.

Во-вторых, в 2022 году сохранится высокий интерес к IPO. Инвесторы готовы покупать акции компаний, которые не генерируют прибыль на этапе роста, но имеют многообещающие перспективы. Высокий спрос обеспечивает доверие к Сберу как к продавцу. За два месяца его котировки рухнули приблизительно на 27%. Однако Греф накануне подтвердил прогноз, предполагающий годовую прибыль в размере 1,2 трлн руб., или 53 руб. на акцию. Если на выплату дивиденда будет направлена половина этой суммы, доходность к текущим котировкам составит около 9%.

Ожидаем рост в пределах 1%. Утром отечественные площадки будут отыгрывать результаты торгов в АТР и реакцию на итоги заседания Федрезерва. Прогноз для пары USD/RUB: 73,00–74,00. Ориентир по индексу Мосбиржи: отскок в диапазон 3650–3750 пунктов.