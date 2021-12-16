ПСБ: Рынок ОФЗ консолидируется в ожидании решения ЦБР по ставке в пятницу

Дмитрий Монастыршин, главный аналитик ПСБ

В среду доходность 10-летих ОФЗ снизилась до 8,59% (-2 б.п.), 15-летних выросла до 8,59% (+ 2 б.п.). Крупное погашение ОФЗ 25083 на 350 млрд руб. не оказало влияния на рынок. Инвесторы предпочли дождаться итогов заседания ФРС и ЦБР на этой неделе. Аукционы Минфина прошли с меньшим спросом, чем рассчитывало ведомство. Фактический объем размещения новых гособлигаций составил 25,3 млрд. руб. при плане в 50 млрд руб. Минфин мог бы занять больше, но в условиях профицита бюджета отклонил заявки с премией более 2 б.п. по доходности к вторичному рынку.

Итоги заседания ФРС оказались в рамках ожиданий. Обновленный прогноз ФРС, предполагающий завершение программы выкупа облигаций в первом квартале 2022 г. и три повышения ставки в 2022 г., был нейтрально воспринят инвесторами. Доходность UST-10 вчера выросла до 1,44% (+3 б.п.), локальные 10-летние гособлигации развивающихся стран вчера прибавили в доходности 1-4 б.п.

Опубликованные вчера недельные данные Росстата просигнализировали о замедлении инфляции в начале декабря до 8,1% г/г, что умеренно​ позитивно для рынка рублевых облигаций.

До заседания ЦБР по ставке в эту пятницу ожидаем, что ОФЗ будут торговаться около достигнутых уровней.

ПАО «Промсвязьбанк»​