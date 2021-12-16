ПСБ: Сегодня ждем инерционного сохранения позитивного настроя на рынках

Сегодня ждем инерционного сохранения позитивного настроя на рынках, заданного отсутствием негативных сюрпризов от ФРСВ четверг ожидаем снижения пары доллар-рубль ниже середины диапазона 73-74 руб. Ждем, что индекс МосБиржи сможет все-таки развить восстановление и вернуться выше отметки 3700 пунктов благодаря позитивному внешнему фону, способствующему усилению спроса на «голубые фишки»До заседания ЦБР по ставке в эту пятницу ожидаем, что ОФЗ будут торговаться около достигнутых уровней

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Группа Аэрофлот в ноябре снизила пассажиропоток на 16% в сравнении с 2019 годом – Нейтрально. Покупать

Наше мнение: Несмотря на нерабочие дни в начале ноября и рост новых случаев COVID-19, компания продолжила восстанавливать пассажирские авиаперевозки. Наибольший рост по сравнению с прошлым годом пришелся на а/к Россия (+142% г/г), что связано с увеличением зарубежных направлений, в частности в Египет и Турцию. В целом, оставался сильным и спрос на внутренние перевозки, что отобразилось в улучшении показателей а/к Победа (+37% г/г). Рост операционных результатов позволяет ожидать сохранение тенденции по росту прибыли и в 4 кв. 2021 года. Хотя текущих факторов, способных дать импульс к резкому росту акций мало, мы сохраняем положительный среднесрочный взгляд на компанию, ожидая восстановление и расширение зарубежных авиасообщений.

ПАО «Промсвязьбанк»