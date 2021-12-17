«Фридом Финанс»: ФРС ускорила темпы сворачивания программы QE

Аналитики «Фридом Финанс»:

15 декабря торги на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 1,63%, до 4709 пунктов, Nasdaq вырос на 2,15%, Dow Jones прибавил 1,08%. Все сектора, входящие в индекс широкого рынка, за исключением энергетического (-0,42%), закрылись в плюсе. Лидерами роста стали ИТ-компании (+2,75%), а также эмитенты из отраслей здравоохранения (+2,11%) и коммунальных услуг (1,68%).

· CMC Materials (CCMP: +33.9%) будет приобретена компанией Entegris. По предварительным оценкам, сделка будет закрыта во втором полугодии 2022-го, а ее объем составит $6,5 млрд.

· Eli Lilly (LLY: +10.4%) повысила прогноз прибыли на 2022 год, ожидая роста выручки по ключевым направлениям.

· Nucor (NUE: -8.6%) представила гайденсы по прибыли на четвертый квартал ниже консенсуса, ожидая сезонного сокращения объемов производства и снижения маржи на предприятиях по добыче железа.

По итогам двухдневного заседания ФРС сохранила ключевую ставку на текущем уровне 0–0,25%, что соответствовало ожиданиям рынка. При этом регулятор решил удвоить темпы сворачивания программы выкупа активов с рынка. Месяц назад объем ежемесячных покупок был впервые урезан на $15 млрд, до $105 млрд. С января будущего года QE будет ежемесячно сокращаться на $30 млрд, из которых $20 млрд приходится на трежерис и $10 млрд на ипотечные облигации. Таким образом, программа количественного смягчения может быть полностью свернута уже в марте 2022 года. Активная «ястребиная» позиция регулятора связана с тем, что текущее инфляционное давление в действительности оказалось более устойчивым и долгосрочным, чем предполагали первоначальные ожидания. В связи с этим прогноз по базовому индексу потребительских расходов (PCE) был повышен с 4,2% до 4,4% в 2021-м и с 2,2% до 2,7% в 2022 году. Ожидаемый уровень безработицы пересмотрен до 3,5%. Кроме того, последняя точечная диаграмма ФРС (dot plot) сигнализирует о том, что за 2022 год ключевая ставка может быть сдвинута вверх трижды.

Важно отметить, что решение ФРС о сворачивании стимулов было принято, несмотря на макроданные, показавшие достаточно медленный рост объема розничных продаж в США в ноябре на уровне 0,3% м/м, что заметно ниже ожидаемых 0,8%. Столь слабые показатели обусловлены рядом факторов: сохраняющейся нехваткой товаров на фоне сбоев в поставках, медленным ростом реальных располагаемых доходов ввиду сокращения фискальной поддержки и высокой инфляции, а также изменением сезонных моделей поведения покупателей.

Долговой рынок отреагировал на итоги заседания ФРС повышением доходностей гособлигаций. Ставка по десятилетним трежарис к концу торгов выросла с 1,441% до 1,458%, по тридцатилетним — повысилась на 3,1 б.п., до 1,858%. Доходность «двухлеток» увеличилась до 0,66%

· Фондовые площадки Юго-Восточной Азии завершили торги 15 декабря в зеленой зоне. Японский Nikkei прибавил 2,13%, китайский CSI 300 вырос на 0,5836%, гонконгский Hang Seng скорректировался поднялся на 0,233%. Индекс австралийской биржи ASX снизился на 0,29%. EuroStoxx 50 с открытия торгов растет на 0,16вырос на 1,71%.

· Фьючерс на нефть марки Brent торгуется у отметки $74,3769 за баррель. Цена на золото составляет $17864 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4670–4720 пунктов.

Сегодня будут опубликованы данные по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе и в секторе услуг за декабрь. Ожидается, что производственный PMI увеличится до 58,5 по сравнению с 58,3 пункта в прошлом месяце. Показатель для сектора услуг, согласно прогнозу, повысится с 58,0 до 58,5 пукнта.

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся до 63 пунктов, поскольку решение ФРС соответствовало ожиданиям рынка.

S&P 500 продемонстрировал заметный подъем, достигнув области исторических максимумов. RSI увеличился на 7 пунктов, отразив усиление оптимизма участников рынка. Однако индикатор MACD пока не подтверждает перехват инициативы «быками». Индекс широкого рынка может продолжить движение в пределах достигнутых максимумов и ближайшей поддержки на уровне 4600 пунктов.

16 декабря отчитается за 4-й фискальный квартал крупнейший в мире разработчик ПО для создания цифрового контента — компания Adobe (ADBE). Согласно консенсус-прогнозу Factset, по итогам 3-го фискального квартала выручка компании вырастет на 19,4%, до $4,08 млрд (на 0,4 п.п. выше первоначального прогноза менеджмента), а скорректированная разводненная EPS — на 13,88%, до $3,2, что соответствует первоначальной оценке руководства. Особенный интерес участников рынка вызывает годовая и поквартальная динамика роста продаж: после нескольких кварталов непрерывного улучшения финансовых метрик движение котировок будет определяться динамикой спроса и прогнозами роста бизнеса. Также инвесторы будут ожидать гайденсов по подсегменту Adobe Sign: так, котировки конкурента DocuSign обвалились почти на 30% после выпуска слабого прогноза. Оценки будущей динамики маржинальности также можно отнести к ключевым аспектам предстоящего отчета: рост расходов R&D в текущем квартале не оказал негативного влияния на показатели, однако повышение прогноза по операционным расходам на весь следующий год может привести к усилению неопределенности в отношении финансовых результатов Adobe в предстоящие периоды.

16 декабря квартальный отчет также опубликует транспортная компания FedEx Corporation (FDX). Консенсус-прогноз предполагает, что ее выручка составит $22,414 млрд (+8,8% г/г), а EPS достигнет $4,27 (-11,6% г/г). Эмитент — один из лидеров транспортно-логистического сектора, однако в настоящий момент компания испытывает проблемы с наймом сотрудников и расширением штата. Тем не менее FedEx активно работает над решением данной проблемы: в начале декабря стало известно, что заработная плата работников будет поднята более чем на 9% в течение следующих трех лет. Эта мера может повысить привлекательность компании как работодателя.