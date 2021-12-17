ПСБ: На первичном рынке недвижимости Москвы усилился профицит предложения

На первичном рынке недвижимости Москвы в ноябре усилился профицит предложения, что отражается в росте количества квартир в продаже. Застройщики увеличивают предложение на фоне сильной ценовой конъюнктуры.

В Москве в ноябре на первичном рынке недвижимости в массовом сегменте количество лотов в продаже выросло на 28,0% г/г и составило 16,3 тыс. шт.

Увеличение предложения произошло за счет открытия дополнительных продаж в корпусах проектов, которые девелоперы вывели ранее на рынок, в частности, Holland park, Аквилон Митино, Талисман на Рокоссовского, Авиатика, Зеленая вертикаль, 1-й Ленинградский, Люблинский парк.

Активный выход нового предложения, вероятно, связан со стремлением увеличить объем продаж в условиях благоприятной ценовой конъюнктуры.

Застройщики продолжают делать акцент на компактном жилье, которое более доступно потенциальным покупателям, для поддержания продаж и цен. Средний размер лота, выставленного на продажу в массовом сегменте, в ноябре уменьшился на 12,3% г/г, до 49,2 кв. м.

Ожидаем, что профицит предложения на рынке жилья в Москве будет сохраняться в начале 2022 года, что будет способствовать стабилизации цен на квартиры.

ПАО «Промсвязьбанк»