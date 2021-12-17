ПСБ: Завтрашнее заседание Банка России способно преподнести сюрприз в части сохранения жесткой риторики

Алексей Головинов, ведущий аналитик ПСБ

Сегодня, в день экспирации фьючерсов, индекс МосБиржи взлетел на 3,6%, показав наибольшую динамику с мая 2020 года, и протестировал отметку 3750 пунктов. Способствовало ралли на российском рынке акций улучшение настроений на фондовых и товарных рынках после завершения заседания ФРС. Наибольшие темпы роста среди ключевых секторов внесли акции ведущих госбанков: Сбер и ВТБ прибавили за день около 3,5%.

Увеличение аппетита к риску вкупе с закрепившимися выше 75 долл./барр. ценами на нефть Brent помогли уверенно выглядеть акциям нефтегазового сектора. Здесь в лидерах роста оказались бумаги ЛУКОЙЛА (+2,2%), поддержанные близостью дивидендной отсечки (завтра последний день акции торгуются с учетом квартальных дивидендов), а также Газпром нефти (+3,1%), обновившие исторические максимумы. Отметим, что общерыночный сантимент позволил бумагам Транснефти (+2,3%), НОВАТЭКА (+1,3%) и Роснефти (+2,5%) вернуться выше своих 200-дневных скользящих средних, указывающим на вероятность дальнейшего роста. Акции Газпрома (+1,7%), предыдущие две торговые сессии, выглядящие лучше рынка, сегодня показывают более сдержанные темпы роста. Определенным негативом выступают заявления Германии о том, что Северный поток-2 в ближайшие полгода не будет запущен. Выделим и откат бумаг Сургутнефтегаза (+1,6%) после бурного роста днём ранее.

В секторе металлургии и горной добычи в первую очередь спросом у инвесторов пользовались «фишки» сталелитейного сектора и угольщиков. Так, НЛМК и Северсталь прибавили почти по 4%, ТМК – подорожала на 4,4%. Резкий взлет испытали бумаги акции Мечела (+20,3%), ставшие лидерами роста среди ликвидных бумаг, продолжив отыгрывать новость о предстоящей реорганизации Южного Кузбасса. Сильнее рынка прибавили и акции Распадской (+7,3%). Отметим, что отдельные бумаги сегмента (ВСМПО-Ависма: -1,6%; АЛРОСА: -0,8%) завершили день в «красной зоне».

Среди прочих секторов российского рынка, отдельно можем отметить бумаги Ленты (+6,1%), которые подросли сильнее других ритейлеров после новостей о приобретении сети Утконос за 20 млрд рублей, выводящей Ленту в перспективный сегмент онлайн-доставки. Улучшение общерыночных настроений способствовало и бурному отскоку ряда hi-tech (OZON: +7,7%; Яндекс: +2,5%).

Аутсайдерами торгов стали бумаги Юнипро (-5,7%), снизившиеся после дивидендной отсечки.

Ожидаем, что завтра рост может затормозить из-за «фактора пятницы» и бурного отскока индекса МосБиржи последних дней, способного побудить часть игроков зафиксировать краткосрочную прибыль в отдельных бумагах. Но, учитывая стабилизацию внешнего фона и завтрашнее заседание Банка России, способное преподнести сюрприз в части сохранения жесткой риторики, ждем, что индекс МосБиржи сможет удержаться в диапазоне 3750 – 3800 пунктов. По-прежнему предпочитаем «фишки» нефтегазового сектора.

ПАО "Промсвязьбанк"