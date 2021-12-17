«Открытие»: Решения ФРС, ЕЦБ и Банка Англии оставляют акциям шанс на предрождественское ралли

Михаил Шульгин, начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Российские акции демонстрировали уверенный рост в среду, 16 декабря.

На 17:30 мск:

· Индекс МосБиржи — 3 742,55 п. (+3,3%), с нач. года +13,8%

· Индекс РТС — 1 603,25 п. (+4,0%), с нач. года +15,6%

· Индекс MSCI EM — 1 214,50 п. (-0,62%), с нач. года -5,9%

· Stoxx Europe 600 — 476,91 п. (+1,31%), с нач. года +19,5%

· DAX — 15 681,06 п. (+1,32%), с нач. года +14,3%

· FTSE 100 — 7 239,11 п. (+0,95%), с нач. года +12,1%

Внешний фон указывал на повсеместный спрос на рискованные активы. Российский фондовый рынок стал частью этого процесса. ФРС сигнализировали, что верит в сильную американскую экономику, но готова корректировать повышение ставки, если все же коронавирус будет замедлять экономическую экспансию. Такая гибкость понравилась инвесторам, которые решили, что еще найдется время для предрождественского ралли. ЕЦБ также рапортовал о том, что будет очень осторожно сокращать свою поддержку, чтобы не навредить экономике. Рынок опасался усиления ястребиных ноток в комментариях Центробанка Европы. Этого не произошло. Поэтому на европейских фондовых площадках также царил оптимизм.

· Однако из наиболее ярких событий дня: ритейлер «Лента» приобретает онлайн-ретейлера «Утконос». Базовая цена сделки составляет 20 млрд руб. Для оплаты сделки Лента проведет допэмиссию акций на 20 млрд руб. в пользу «Севергрупп» (также выступает продавцом Утконоса). Другие акционеры «Ленты» имеют преимущественное право приобретения дополнительных акций. Цена подписки составит 1087 рублей за одну акцию. Поскольку закрытие сделки запланировано на следующий год, прогноз Ленты на 2021 год остается неизменным. Компания представит прогноз на 2022 год вместе с объявлением результатов 4 кв. в феврале 2022 года. «Приобретение Утконоса позволит Ленте значительно увеличить свою долю на онлайн-рынке за счет интеграции дополнительной платформы по доставке продуктов, обладающей лояльной базой покупателей, уникальными компетенциями и конкурентными преимуществами. Сделка также позволит компании более эффективно конкурировать на онлайн-рынке Москвы, особенно в ценовых сегментах выше среднего и премиум», — говорится в сообщении. Напомним, в этом году «Лента» расширила свое присутствие в Москве за счет покупки сети «Билла».

Внешний фон

ЕВРОПА

Европейские акции уверенно дорожали днем в среду, так как инвесторы игнорировали новые ограничения, обусловленные борьбой с Covid-19 и держали в фокусе решения центробанков. 18 из 20 секторов панъевропейского индекса Stoxx Europe 600 были в плюсе. Снижались только коммунальщики и сектор недвижимости. В лидерах роста были технологические акции, банки, горнодобывающий и энергетический секторы.

Банк Англии неожиданно впервые за 3 года повысил ставку на 15 б.п. до 0,25% и стал первым из крупных мировых ЦБ, кто дал старт нормализации денежно-кредитной политики в посткоронавирусный период. На самом деле, опубликованные на этой неделе данные по инфляции и занятости в Великобритании однозначно указывали на то, что Банк Англии должен повышать ставку, однако инвесторы предположили, что из-за омикрона регулятор передвинет свое решение повысить ставки на 2022 год. Теперь рынок закладывается на следующее повышение ставки на 25 б.п. в феврале и 1% к концу 2022 года. Перспектива цикла повышения ставок в следующем году стимулировала рост акций банковского сектора, что было основным драйвером роста британского индекса FTSE 100.

ЕЦБ по итогам заседания в четверг не изменил свои ставки и сообщил, что замедлит скупку активов в рамках экстренной программы (PEPP) в следующем квартале и завершит ее в марте 2022 года. При этом принято временно увеличить ежемесячный объем регулярной программы покупки облигаций (APP). Сейчас он составляет 20 млрд евро. Во 2 квартале он составит 40 млрд евро, в третьем - 30 млрд евро. С октября 2022 года покупки будут на уровне 20 миллиардов евро.

В итоге мы видим, что в Европе стратегия денежно-кредитной политики остается вполне себе стимулирующей. ЕЦБ намерен крайне осторожно сокращать поддержку, что с оптимизмом было воспринято инвесторами фондового рынка.

На 17:30 мск:

· Stoxx Europe 600 — 476,91 п. (+1,31%), с нач. года +19,5%

· DAX — 15 681,06 п. (+1,32%), с нач. года +14,3%

· FTSE 100 — 7 239,11 п. (+0,95%), с нач. года +12,1%

Валютный рынок

Картина на валютном рынке вырисовывалась в классическую схему повышенного интереса к риску. Так, в Большой десятке валюты товарного-сыревого блока были в лидерах роста, особенно преуспели норвежская крона и канадский доллар на фоне роста цен на нефть. Только иена и швейцарский франк незначительно теряли в цене к доллару. Евро был мало изменчив в преддверии публикации итогов заседания совета управляющих ЕЦБ, но более уверенно стал укрепляться после публикации итогов заседания и во время пресс-конференции главы ЕЦБ Кристин Лагард.

Большинство валют развивающихся рынков также росли в цене к доллару. При этом явным аутсайдером была турецкая лира. Курс USDTRY подскочил до нового абсолютного максимума 15,658 лир за доллар после того, как ЦБ Турции снизил ставку на 100 б.п. до 14% и заявил, что возможности для снижения ставок исчерпаны. Таким образом, ставка с сентября снизились с 19% до 14%, инфляция в ноябре выросла до 21,3%, лира с начала 2021 года обесценилась на 52%.

Поскольку люди, управляющие ЦБ Турции, находятся под сильным давлением турецкого президента, заверение регулятора о прекращении цикла снижения ставок выглядят неубедительными, пока не было никаких комментариев Реджепа Тайипа Эрдогана на это счет. Но в любом случае проводимая в Турции денежно-кредитная политика неизбежно вызовет очередной виток инфляционной спирали. В результате в какой-то момент в 2022 году регулятор будет вынужден резко повысить ставку. Мы ожидаем реализацию сценария 2018 года, когда ЦБ Турции в итоге был вынужден повысить ставку с 8% до 24% годовых. Соответственно, наш базовый сценарий дальнейшего развития событий в Турции — постепенный отказ от текущей политики при сохранении политической риторики. В 2018 году Эрдоган все также критиковал повышение ставок и связывал падение лиры с операцией внешних сил против Турции». Тогда у страны был дипломатический конфликт с США. Президентские и парламентские выборы в Турции пройдут в июне 2023 года. Приближение выборов будет фактором давления, который должен стимулировать возвращение стратегии к повышению ставок.

На 17:30 мск:

· EUR/USD — 1,1337 (+0,46%), с начала года -7,2%

· GBP/USD — 1,3345 (+0,62%), с начала года -2,4%

· USD/JPY — 113,9 (-0,11%), с начала года +10,3%

· Индекс доллара — 95,909 (-0,62%), с начала года +6,6%

· USD/RUB — 73,524 (+0,03%), с начала года -0,4%

· EUR/RUB — 83,3624 (+0,48%), с начала года -7,7%

Товарные рынки

Нефть активно росла в первой половине дня. Ускорение сокращения стимулов и ожидания трех повышений ставки в 2022 году уже были заложены в цену. При этом глава ФРС Джером Пауэлл позитивно отозвался об экономике, преуменьшив риск негативного влияния на нее со стороны омикрон-штамма. В итоге котировки Brent, которые пытались закрепиться выше $75/барр., вернулись к $74,50/барр. С одной стороны, рынок нефти неожиданно негативно отреагировал на повышение ставки Банком Англии. С другой стороны, Китай все же ограничивает поездки в праздничные дни, чтобы попытаться сдержать распространение нового штамма. Это вызывает озабоченность в отношении спроса в начале 2022 года.

Цены на газ в Европе уверенно росли в четверг. Стоимость ближнего контракта на голландской площадке TTF достигала 135 евро за мегаватт-час, что эквивалентно приблизительно $1565 за тыс. кубометров.

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило в четверг, что не ожидает решения о сертификации «Северного потока-2» в первой половине 2022 года. При этом российский МИД на прошлой неделе выражал надежду на то, что газопровод получит сертификацию весной. Поэтому сегодняшняя новость разочаровала участников рынка.

Прогнозы погоды указывают на то, что в Европе в ближайший месяц температура может быть ниже среднего для этого периода времени уровня. Газохранилища в Европе заполнены менее чем на 2/3.

Electricite de France намерена закрыть два реактора на своей атомной электростанции Chooz из-за выявленных неисправностей и продлить остановку двух энергоблоков на своей площадке Civaux до весны. Эти объекты составляют почти 10% ядерных мощностей Франции.

На 17:30 мск:

· Brent, $/бар. — 74,48 (+0,81%), с нач. года +43,8%

· WTI, $/бар. — 71,57 (+0,99%), с нач. года +47,5%

· Urals, $/бар. — 72,81 (+2,23%), с нач. года +42,8%

· Золото, $/тр. унц. — 1 788,16 (+0,62%), с нач. года -5,7%

· Серебро, $/тр. унц. — 22,30 (+1,13%), с нач. года -15,4%

· Алюминий, $/т — 2 597,00 (-0,23%), с нач. года +31,2%

· Медь, $/т — 9 199,50 (+1,43%), с нач. года +18,5%

· Никель, $/т — 19 116,00 (+0,38%). с нач. года +15,1%