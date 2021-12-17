Росбанк: Разнородные итоги четверга выравниваются фьючерсами в пятницу

Фондовый рынок: Разнородные итоги четверга выравниваются фьючерсами в пятницу. Несмотря на позитивную динамику европейский акций (+0.9-1.3%), американские индексы все же не удержались от снижения (-0.9-2.3%), движимые преимущественно акциями технологического сегменте. Неустойчивость ценовых уровней во фьючерсах сохраняется с оглядкой на динамику омикрон-штамма и адаптацию позиций к ужесточенной риторике ФРС.
Базовые ставки: Доходность 10-летних казначейских облигаций консолидировалась вблизи 1.41% годовых. Стратеги SG по ставкам дали свой ответ (обзор доступен для подписчиков SG Markets) на вопрос, почему доходности не реагируют на риторику ФРС – по их подсчетам, вмененные ставки денежного рынка ограничены уровнем 1.3-1.5% годовых в 2022-2024 гг. и далее, что идет в разрез с прогнозом ФРС (2.3-2.5% в 2024 г.). Возможно, держатели облигаций не поверили в жесткость ФРС и не спешат их продавать, учитывая серьезные потери некоторых хедж-фондов на подобных сделках в летние месяцы.
Сырьевой рынок: Баррель Brent продолжил дрейфовать вблизи отметки $74.5. Тем временем, внимание плавно смещается в сторону газовых контрактов в Европе. Спотовая цена вновь превысила отметку $1600/тыс. куб м, что не так далеко от исторического рекорда ($1900/тыс. куб. м), а новостной поток (снижение запасов в ПХГ Германии, умеренные поставки из России и проблемы с сертификацией СП2) не оставляет надежд на быструю нормализацию.
Мировые валюты: Британский фунт оказался в центре внимания после неожиданного повышения ключевой ставки Банком Англии на вчерашнем заседании. Фунт подорожал на 0.8% (1.3370) после объявления о решении регулятора, вернувшись впоследствии к отметке 1.33. Тем не менее, этого хватило, чтобы запустить коррекционную динамику в индексе доллара DXY (-0.4% до 96 п).
|
Ключевые события сегодня
|
|
|
Показатель
|
Время, мск
|
Страна
|
Период
|
Посл. знач.
|
Консенсус
|
|
|
Индекс цен производителей
|
10:00
|
Германия
|
Ноябрь
|
18.4%
|
20.0%
|
|
|
Индикатор деловых ожиданий от института IFO
|
12:00
|
Германия
|
Декабрь
|
96.5
|
95.2
|
|
|
Заседание Банка России
|
13:30
|
Россия
|
Декабрь, 17
|
7.5%
|
8.5%
|
|
|
Ключевая ставка Банка Японии
|
Япония
|
Декабрь, 17
|
-0.1%
|
-0.1%
|
Наши прогнозы
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На конец периода
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1к'22
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2к'22
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3к'22
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4к'22
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2020
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2021
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2022
|
USD/RUB
|
72.0
|
72.5
|
73.0
|
72.5
|
74.1
|
71.5
|
72.5
|
EUR/RUB
|
82.1
|
81.2
|
80.3
|
81.2
|
90.7
|
-
|
81.2
|
EUR/USD
|
1.14
|
1.12
|
1.10
|
1.12
|
1.22
|
-
|
1.12
|
Brent, $/барр.
|
80.0
|
80.0
|
75.0
|
75.0
|
51.3
|
-
|
75.0
|
ВВП, % г/г
|
4.0
|
-0.1
|
2.7
|
2.6
|
-3.0
|
4.0
|
2.3
|
Ключевая ставка ЦБ, %
|
8.25
|
8.25
|
7.75
|
7.50
|
4.25
|
8.25
|
7.50