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Росбанк: Разнородные итоги четверга выравниваются фьючерсами в пятницу

Фондовый рынок: Разнородные итоги четверга выравниваются фьючерсами в пятницу. Несмотря на позитивную динамику европейский акций (+0.9-1.3%), американские индексы все же не удержались от снижения (-0.9-2.3%), движимые преимущественно акциями технологического сегменте. Неустойчивость ценовых уровней во фьючерсах сохраняется с оглядкой на динамику омикрон-штамма и адаптацию позиций к ужесточенной риторике ФРС.

Базовые ставки: Доходность 10-летних казначейских облигаций консолидировалась вблизи 1.41% годовых. Стратеги SG по ставкам дали свой ответ (обзор доступен для подписчиков SG Markets) на вопрос, почему доходности не реагируют на риторику ФРС – по их подсчетам, вмененные ставки денежного рынка ограничены уровнем 1.3-1.5% годовых в 2022-2024 гг. и далее, что идет в разрез с прогнозом ФРС (2.3-2.5% в 2024 г.). Возможно, держатели облигаций не поверили в жесткость ФРС и не спешат их продавать, учитывая серьезные потери некоторых хедж-фондов на подобных сделках в летние месяцы.

Сырьевой рынок: Баррель Brent продолжил дрейфовать вблизи отметки $74.5. Тем временем, внимание плавно смещается в сторону газовых контрактов в Европе. Спотовая цена вновь превысила отметку $1600/тыс. куб м, что не так далеко от исторического рекорда ($1900/тыс. куб. м), а новостной поток (снижение запасов в ПХГ Германии, умеренные поставки из России и проблемы с сертификацией СП2) не оставляет надежд на быструю нормализацию.

Мировые валюты: Британский фунт оказался в центре внимания после неожиданного повышения ключевой ставки Банком Англии на вчерашнем заседании. Фунт подорожал на 0.8% (1.3370) после объявления о решении регулятора, вернувшись впоследствии к отметке 1.33. Тем не менее, этого хватило, чтобы запустить коррекционную динамику в индексе доллара DXY (-0.4% до 96 п).
      

      Ключевые события сегодня      

 

 

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Посл. знач.

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Индекс цен производителей

10:00

Германия

Ноябрь

18.4%

20.0%

 

 

Индикатор деловых ожиданий от института IFO

12:00

Германия

Декабрь

96.5

95.2

 

 

Заседание Банка России

13:30

Россия

Декабрь, 17

7.5%

8.5%

 

 

Ключевая ставка Банка Японии

  

Япония

Декабрь, 17

-0.1%

-0.1%

 
                 

Наши прогнозы

На конец периода

1к'22

2к'22

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2022

USD/RUB

72.0

72.5

73.0

72.5

74.1

71.5

72.5

EUR/RUB

82.1

81.2

80.3

81.2

90.7

-

81.2

EUR/USD

1.14

1.12

1.10

1.12

1.22

-

1.12

Brent, $/барр.

80.0

80.0

75.0

75.0

51.3

-

75.0

ВВП, % г/г

4.0

-0.1

2.7

2.6

-3.0

4.0

2.3

Ключевая ставка ЦБ, %

8.25

8.25

7.75

7.50

4.25

8.25

7.50

 

 

 

 

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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