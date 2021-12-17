Росбанк: Разнородные итоги четверга выравниваются фьючерсами в пятницу

Фондовый рынок: Разнородные итоги четверга выравниваются фьючерсами в пятницу. Несмотря на позитивную динамику европейский акций (+0.9-1.3%), американские индексы все же не удержались от снижения (-0.9-2.3%), движимые преимущественно акциями технологического сегменте. Неустойчивость ценовых уровней во фьючерсах сохраняется с оглядкой на динамику омикрон-штамма и адаптацию позиций к ужесточенной риторике ФРС.

Базовые ставки: Доходность 10-летних казначейских облигаций консолидировалась вблизи 1.41% годовых. Стратеги SG по ставкам дали свой ответ (обзор доступен для подписчиков SG Markets) на вопрос, почему доходности не реагируют на риторику ФРС – по их подсчетам, вмененные ставки денежного рынка ограничены уровнем 1.3-1.5% годовых в 2022-2024 гг. и далее, что идет в разрез с прогнозом ФРС (2.3-2.5% в 2024 г.). Возможно, держатели облигаций не поверили в жесткость ФРС и не спешат их продавать, учитывая серьезные потери некоторых хедж-фондов на подобных сделках в летние месяцы.

Сырьевой рынок: Баррель Brent продолжил дрейфовать вблизи отметки $74.5. Тем временем, внимание плавно смещается в сторону газовых контрактов в Европе. Спотовая цена вновь превысила отметку $1600/тыс. куб м, что не так далеко от исторического рекорда ($1900/тыс. куб. м), а новостной поток (снижение запасов в ПХГ Германии, умеренные поставки из России и проблемы с сертификацией СП2) не оставляет надежд на быструю нормализацию.

Мировые валюты: Британский фунт оказался в центре внимания после неожиданного повышения ключевой ставки Банком Англии на вчерашнем заседании. Фунт подорожал на 0.8% (1.3370) после объявления о решении регулятора, вернувшись впоследствии к отметке 1.33. Тем не менее, этого хватило, чтобы запустить коррекционную динамику в индексе доллара DXY (-0.4% до 96 п).



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