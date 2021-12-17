«Открытие»: Рынок акций РФ сохраняет потенциал для дальнейшего роста

Сыроваткин Олег, «Открытие Research» ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции»

Ожидания на старт дня

· Внешний фон выглядит негативным: азиатские фондовые индексы снижаются вместе с фьючерсами на S&P 500 и ценами на нефть

· S&P 500 снизился вместе с доходностью трежерис. Вероятно, инвесторы все же считают ужесточение позиции ФРС и омикрон потенциальными угрозами для экономики и рынка акций

· Центробанки по всему миру начинают приоритизировать борьбу с инфляцией. Вчера Банк Англии неожиданно поднял ключевую ставку, а ЕЦБ пытается смягчить сворачивание стимулирующих мер

· Банк Японии сегодня подтвердил мягкость курса денежно-кредитной политики. Его позиция резко контрастирует с позицией большинства других ведущих ЦБ

· Сенат США принял закон о запрете на импорт товаров из Синьцзяна, если только не будет доказано, что они производятся без использования принудительного труда. Обе главные политические партии США настроены на ужесточение позиции в отношении Китая

Рынок акций РФ показал сильный рост и выглядел заметно лучших развитых и зарубежных аналогов

В четверг рынок акций РФ показал сильный рост, продолжив отскок из области достигнутых во вторник многомесячных минимумов. Этому способствовало, как отсутствие крупных продавцов, которые были выброшены с рынка еще в понедельник-вторник, так и общее усиление спроса на рискованные активы после ожидаемого решения ФРС ускорить сворачивание программы покупки активов.

Рынок акций РФ выглядел заметно лучше рынка акций развитых стран, что неудивительно, учитывая его сильную перепроданность. Индексы Мосбиржи и РТС пока не выглядит краткосрочно перекупленными и могут продолжить рост как минимум к своим 200-дневным скользящим средним (еще +2–3%), но для этого было бы хорошо, чтобы внешний фон хотя бы не ухудшался (судя по вчерашней слабости рынка акций США, для этого есть предпосылки). Впрочем, устойчивость рынка акций РФ вечером четверга на фоне снижения S&P 500 и Nasdaq внушает определенный оптимизм.

Сегодня форвардный коэффициент «цена/прибыль» индекса Мосбиржи составляет 5,87х (область минимальных значений с начала пандемии), а его форвардная дивидендная доходность — 8,93%. По этим показателям рынок акций РФ стоит в 2–7 раз дешевле развивающихся (MXEF) и развитых рынков (Stoxx Europe 600/S&P 500). Мы полагаем, что благодаря фундаментальной недооцененности и дальнейшему росту мировой экономики к концу следующего года индекс Мосбиржи может вырасти с текущих уровней на 25–30%.

Сегодня Банк России может повысить ключевую ставку на 0,5–1,0% (таков разброс прогнозов экономистов, опрошенных агентством Bloomberg). По прогнозу «Открытие Research», на последнем в этом году заседании регулятора ключевая ставка может быть повышена на 75 б.п. до 8,25%. Однако сценарий повышения ставки сразу на 100 б.п. сейчас преобладает на рынке, и его также нельзя исключать. В пользу менее радикального шага говорит замедление темпов роста экономии, стабилизация — пусть и на высоком уровне — инфляционных ожиданий населения, а также динамика годовых темпов инфляции.

На 18:50 мск:

· Индекс МосБиржи — 3 621,82 п. (+0,1%), с нач. года +10,1%

· Индекс РТС — 1 541,00 п. (-0,5%), с нач. года +11,1%

· Индекс MSCI EM — 1 222,10 п. (-0,69%), с нач. года -5,4%

Рынок акций США продолжает нервные колебания в области исторических максимумов

В четверг S&P 500 снизился на 0,87%, вновь отступив от исторических максимумов, а индексы технологических компаний Nasdaq Composite и Nasdaq 100 отыграли почти весь рост вечера среды. Nasdaq 100 снизился на 2,61%, что стало антирекордом с 28 сентября.

Интересно, что несмотря на снижение S&P 500, 8 из 11 его основных секторов закрылись в плюсе — общую негативную динамику индекса благодаря своему огромному весу определили технологические компании, которые стали главным аутсайдером четверга. Наилучшую динамику в S&P 500 показали циклические сектора — финансы, производство материалов и энергетика.

Нервные колебания S&P 500 в области исторических максимумов, которые продолжаются с 22 ноября, могут быть обусловлены продажами крупных игроков. Нечто подобное, когда дни сильного роста и сильного падения чередовались, следуя один за другим, наблюдалось осенью 2007 года, когда рынок акций США формировал долгосрочную вершину. Впрочем, резкие движения последней пары дней могут объясняться и сегодняшней крупной экспирацией опционов.

По итогам торгов:

· DJIA — 35 898 п. (-0,08%),

· S&P 500 — 4 669 п. (-0,87%),

· NASDAQ — 15 180 п. (-2,47%).

Курс рубля остался в диапазоне, а турецкая лира и британский фунт показали резкие движения

Курс рубля с начала декабря остается в пределах довольно узкого диапазона. Недооцененность рубля, которая во многом объясняется высокой геополитической премией за риск, создает перспективы для его роста по мере нормализации ситуации. Мы ждем заметного укрепления российской валюты: наш прогноз на 2022 год по среднему курсу доллара к рублю составляет 68,6, а по среднему курсу евро к рублю — 77,79.

Ключевым событием пятницы для рубля станет решение Банка России по денежно-кредитной политике, которое будет объявлено в 13:30 мск.

Индекс доллара DXY снижается третий день подряд на фоне сокращения дифференциалов доходности между гособлигациями США и других стран. Тем не менее кредитные спреды между США и большинством стран G10 остаются в области почти двухлетних максимумов, поэтому говорить хотя бы о среднесрочном развороте доллара вниз пока явно преждевременно.

Из событий четверга можно отметить резкое снижение турецкой лиры до нового исторического минимума ниже 15 за доллар после очередного снижения ключевой ставки центробанком страны, а также резкий рост британского фунта после неожиданного повышения ставки Банком Англии.

По состоянию на 8:20 мск:

· DXY — 95,92 (-0,05%),

· EUR-USD — $1,1340 (+0,07%),

· GBP-USD — $1,3328 (+0,03%),

· USD-JPY — 113,51 (-0,12%),

· USD-RUB — 73,93 (+0,27%),

· EUR-RUB — 83,84 (+0,33%).

Нефть продолжает консолидироваться в узком диапазоне

7 декабря нефть Brent отыграла примерно 50% от снижения с максимумов 25 октября до минимумов 2 декабря и с тех пор консолидируется в довольно узком диапазоне между 100- и 200-дневными скользящими средними.

Во вторник ближайшие фьючерсы на нефть Brent (февраль/март) впервые с мая ненадолго уходили в состояние контанго, что является признаком ухудшения ожиданий участников рынка по рыночному балансу. Возможно, это событие было обусловлено комментариями Международного энергетического агентства, которое предупредило о том, что мировой рынок нефти уже вернулся к избытку предложения, который может заметно вырасти в начале 2022 года из-за обусловленных пандемией ограничений на международные авиаперевозки, В первые месяцы следующего года мировые запасы нефти могут расти на 1,7 млн б/д, прогнозирует МЭА.

Кроме того, ужесточение позиции ведущих ЦБ мира может означать, что они считают инфляцию большей угрозой, чем омикрон, и в таких обстоятельствах цены на нефть могут продолжить оставаться под давлением. Но и сам омикрон также не стоит сбрасывать со счетов.

По состоянию на 8:20 мск:

· Brent — $74,25 (-1,03%),

· WTI — $71,34 (-1,11%),

· Алюминий — $2 685 (+0,69%),

· Золото — $1 803 (+0,23%),

· Медь — $9 480 (-0,29%),

· Никель — $19 635 (+0,08%).