ПСБ: Ожидаем роста волатильности на мировых рынках и сохранения негативного настроя участников рынка в течение дня

В случае сохранения негативного внешнего фона пара доллар-рубль может закрепиться выше отметки 74 руб. Сегодня российский рынок будет под давлением из-за ухудшения внешнего фона и возможной фиксации прибыли в отдельных бумагах перед выходными

Если сегодня ЦБР повысит ставку до 8,5% и даст сигнал о возможности дальнейшего ужесточения ДКП, то на рынке ОФЗ последует переоценка с ростом доходности гособлигаций к следующему заседанию ЦБР на 25 — 50 б.п.

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Лента приобретает онлайн-ритейлера Утконос у Севергрупп за 20 млрд руб. – Позитивно. Покупать

Наше мнение: Закрыть сделку Лента планирует в 2022 г., поэтому результаты 4 кв. 2021 г. не будут учитывать ее. Тем не менее, стоит ожидать подробностей и новых оценок на презентации результатов деятельности в феврале 2022 г. Мы положительно оцениваем эту сделку, так как она соответствует планам и стратегии Ленты и заметно упрочит ее позиции на рынке онлайн.

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