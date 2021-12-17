Комментарии Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 17 декабря: 4 222,5098 руб/1 г золота и 51,5800/1 г серебра ЦБ РФ с 17 декабря установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 4 222,5098 руб.

1 грамм серебра - 51,5800 руб.

1 грамм платины - 2 197,4099 руб.

1 грамм палладия - 3 926,4900 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 21,3098 р. (0,51%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 1,0600 р. (2,01%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 34,3700 р. (1,59%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 108,5100 р. (2,84%) . dims

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